Buzzi
翻訳者：
ミラン、USMNTスターのクリスティアン・プリシッチと大幅な長期契約延長を計画か
ミラン首脳陣が歴史的な契約延長を準備へ
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ミランは移籍市場での獲得を狙うクラブをけん制するため、プリシッチと高額の長期契約を結ぶ準備を進めている。アメリカ代表の活動には参加しない選択をしたこのFWは、ワールドカップで負った深刻な負傷から最高のコンディションを取り戻すため、ミラネッロに残留した。直近2試合のリーグ戦で1ゴール1アシストを記録するなど鋭い復調ぶりを見せており、首脳陣が同選手の将来を確保しようとする決意はさらに強まっている。
- Getty Images Sport
クラブのビジョンが契約の優先順位を左右する
クラブオーナーのカーディナーレは、このアタッカーと2031年までの大型契約延長を締結する決意を固めている。アメリカ人オーナーのサン・シーロでの現行契約は、1年延長オプション付きで2027年6月までとなっているが、ミランは不必要な遅れを避けたい考えだ。
交渉は1年前、年俸手取り500万ユーロ前後でいったん停滞していたが、新たな交渉では選手側からより高額な給与条件が提示される可能性がある。レッドバードの北米展開における看板的存在としての商業的価値に加え、このウインガーはルベン・アモリムの前線を引き続きけん引するなら、ピッチ上でも代えの利かない戦力であり続ける。
レッドバードがスター選手確保へ動く
レッドバードの構想は、USMNTの象徴的存在にとどまらず、ロッソネリの陣容における複数の中核的な柱にも及んでいる。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』はさらに、クラブがセンターバックのストラヒニャ・パブロビッチとの契約を2031年まで延長することを積極的に優先しており、その場合の年俸はシーズン当たり約350万ユーロへ倍増すると報じている。
一方で、ベテランMFアドリアン・ラビオの報酬を市場価値とピッチ上での影響力に見合う水準へ引き上げるため、改善された給与パッケージも準備されている。この二正面のアプローチは、ミランが中核メンバーを維持し、最高レベルで継続的な競争力を確保しようとする強い意思を示している。
- Getty Images Sport
過密日程が戦術的復調を試す
代表ウィークが明ければ、プリシッチの安定感は過密なセリエAと欧州大会の日程の中で、いきなり試されることになる。このFWは、アモリム監督のチームが首位争いにしっかり踏みとどまるためにも、最後の局面で決定的な仕事を続けなければならない。この長期延長契約に向けた交渉が成功するかどうかは、最終的にはこのアメリカ代表のピッチ上でのパフォーマンスにかかっている。
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