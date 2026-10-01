クラブオーナーのカーディナーレは、このアタッカーと2031年までの大型契約延長を締結する決意を固めている。アメリカ人オーナーのサン・シーロでの現行契約は、1年延長オプション付きで2027年6月までとなっているが、ミランは不必要な遅れを避けたい考えだ。

交渉は1年前、年俸手取り500万ユーロ前後でいったん停滞していたが、新たな交渉では選手側からより高額な給与条件が提示される可能性がある。レッドバードの北米展開における看板的存在としての商業的価値に加え、このウインガーはルベン・アモリムの前線を引き続きけん引するなら、ピッチ上でも代えの利かない戦力であり続ける。