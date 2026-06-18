クラブ史上最も暗く、収益も低かったこの月に、ミランに朗報。UEFAがニヨンで承認し、アルド・ロッシ通りにあるクラブは和解合意から解放された。エリオットからレッドバードへの経営移管まで、クラブの努力が実った。
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ミラン、UEFAが承認し和解合意から除外。ラモスやトリンカオの移籍市場にどう影響か
ミランとインテルが昇格
インテルとミランは宿題を丁寧にこなし、UEFAから合格を受けた。ローマは一部未記入で注意された。 ただし、和解合意を脱したからといって「何でも許される」わけではない。両クラブは今後もUEFAの財務基準を守らなければならない。 むしろ、ニヨンからの高評価はクラブの財務が改善した証しであり、インテルにはコストと収益のバランスを保ちつつ戦力強化へ投資する余地が生まれた。 「ミランも直近の移籍市場で同様の余地を享受していたが、現在は2年連続でチャンピオンズリーグの賞金なしという状況に直面している」と『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙は報じている。
市場では何が変化するのか
和解合意により、クラブは「選手費70％ルール」（減価償却費＋給与が収益の70％以内）と「赤字上限3000万」を遵守しなければならない。移籍市場でも同ルールを守るべきだが、和解合意がなければ罰金や市場・選手制限は発生しない。
ラモスとトリンカオの出場も可能性あり
ミランはアモリム監督の要望に応えようとしている。監督は4000万ユーロ級のフォワードを希望しており、PSGのゴンサロ・ラモスが筆頭候補だ。スポルティング・リスボンのフランシスコ・トリンカオも高く評価されており、獲得には同額程度が必要見込み。