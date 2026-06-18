ミラン、UEFAが承認し和解合意から除外。ラモスやトリンカオの移籍市場にどう影響か

インテルとミランは宿題を丁寧にこなし、UEFAから合格を受けた。ローマは一部未記入で注意された。 ただし、和解合意を脱したからといって「何でも許される」わけではない。両クラブは今後もUEFAの財務基準を守らなければならない。 むしろ、ニヨンからの高評価はクラブの財務が改善した証しであり、インテルにはコストと収益のバランスを保ちつつ戦力強化へ投資する余地が生まれた。 「ミランも直近の移籍市場で同様の余地を享受していたが、現在は2年連続でチャンピオンズリーグの賞金なしという状況に直面している」と『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙は報じている。