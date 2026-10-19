幹部になる前、クロシェはMFとしてプレーした。 ヴェルダー・ブレーメン の下部組織でキャリアを始め、その後は パーダーボルン の象徴的存在となった。

現役引退の年にパーダーボルンのセカンドチームを率い、選手から指導者へ転身。その後、元チームメートで監督のロジャー・シュミットに同行し、 バイヤー・レヴァークーゼン で新たな挑戦を始めた。

レヴァークーゼンでの在籍期間は2年に満たず、2017年3月に解任された。スポーツディレクターとしてパーダーボルンに戻り、サッカー界での第3のキャリアをスタートさせる。パーダーボルンを3部からブンデスリーガへ復帰させると、2019年にはラングニックの後任として RBライプツィヒ に招かれた。同クラブでは2021年にチャンピオンズリーグ準決勝まで進出。同年、契約満了を1年残して辞任した。

その後、 アイントラハト・フランクフルト に加わり、4年間で2022年のヨーロッパリーグ制覇と2025年の3位につながる道筋を築いた。フランクフルトでは、才能ある選手を見いだし、高額で売却する手腕も示した。