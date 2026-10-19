マルクス・クローシェがミランのフットボール部門責任者の最優先候補となり、最終合意は目前に迫っている。昨夏はアイントラハト・フランクフルトの強い抵抗によって交渉が停滞したが、今は機が熟したようだ。ジェリー・カルディナーレは新たなフットボール部門責任者の招へいに向けて動きを加速させる決断を下し、ドイツ人幹部のクローシェが最も有力な候補となっている。46歳の同幹部が提出した辞表をドイツのクラブが受理したことも、その理由の一つだ。
ミラン、クローシェと金銭面で合意。交渉成立までに残された課題は
マルクス・クローシェがミランのフットボール部門責任者の最優先候補となり、最終合意は目前に迫っている。昨夏はアイントラハト・フランクフルトの強い抵抗によって交渉が停滞したが、今は機が熟したようだ。ジェリー・カルディナーレは新たなフットボール部門責任者の招へいに向けて動きを加速させる決断を下し、ドイツ人幹部のクローシェが最も有力な候補となっている。46歳の同幹部が提出した辞表をドイツのクラブが受理したことも、その理由の一つだ。
ミラン、クローシェと金銭面で合意。交渉成立までに残された課題は
幹部になる前、クロシェはMFとしてプレーした。 ヴェルダー・ブレーメン の下部組織でキャリアを始め、その後は パーダーボルン の象徴的存在となった。
現役引退の年にパーダーボルンのセカンドチームを率い、選手から指導者へ転身。その後、元チームメートで監督のロジャー・シュミットに同行し、 バイヤー・レヴァークーゼン で新たな挑戦を始めた。
レヴァークーゼンでの在籍期間は2年に満たず、2017年3月に解任された。スポーツディレクターとしてパーダーボルンに戻り、サッカー界での第3のキャリアをスタートさせる。パーダーボルンを3部からブンデスリーガへ復帰させると、2019年にはラングニックの後任として RBライプツィヒ に招かれた。同クラブでは2021年にチャンピオンズリーグ準決勝まで進出。同年、契約満了を1年残して辞任した。
その後、 アイントラハト・フランクフルト に加わり、4年間で2022年のヨーロッパリーグ制覇と2025年の3位につながる道筋を築いた。フランクフルトでは、才能ある選手を見いだし、高額で売却する手腕も示した。
クレシェは事実上、ブンデスリーガの「売却益王」となった。その象徴が、コロ・ムアニとマルムシュの売却だ。ともに移籍金ゼロで獲得し、それぞれ9500万でPSGに、7500万でマンチェスター・シティに売却した。さらに、エキティケも忘れてはならない。PSGからの獲得には3000万超を要したが、リヴァプールに9500万で売却した。そしてパチョは、アントワープで見いだして1300万でドイツに迎え入れた後、4000万でPSGに売却した。昨夏のミランには、こうした売却益を生み出す力が欠けていた。
その手腕を象徴する成功例には、約2000万ユーロで獲得し、その後約6000万ユーロでチェルシーに売却したエンクンクがいる。ライプツィヒではダニ・オルモを約3500万ユーロで獲得し、その評価額を6000万ユーロ超にまで高めた。ドミニク・ソボスライも忘れてはならない。約3600万ユーロで獲得し、約7200万ユーロで売却、あるいはそれに相当する評価を得た。次はエブヌタリブかもしれない。イタリアのペルージャに在籍した過去があるが、ドイツ2部のエルヴェスベルクで見いだされた。800万ユーロで獲得され、すでにブンデスリーガ6試合で5ゴールを記録。クロップの心をつかみ、同監督が率いるドイツ代表に招集された。ナサニエル・ブラウン：ニュルンベルクから約350万～550万ユーロで獲得し、2026年夏に固定額5000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロでバイエルン・ミュンヘンに売却した
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