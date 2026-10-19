フロント入りする前、クロシェはMFとしてプレーした。 ヴェルダー・ブレーメン の下部組織でキャリアを始め、その後は パーダーボルン の象徴的な選手となった。

現役を引退した年にパーダーボルンのセカンドチームの指揮を執り、選手から指導者へ転身。その後、かつてのチームメートであり監督でもあったロジャー・シュミットを追って バイヤー・レヴァークーゼン へ移り、新たな挑戦を始めた。

そこでの在籍は2年に満たず、2017年3月にレヴァークーゼンから解任された。スポーツディレクターとしてパーダーボルンに戻り、サッカー界での第3のキャリアを歩み始める。チームを3部からブンデスリーガへ復帰させると、2019年にはラングニックの後任として RBライプツィヒ に招かれた。ラングニックとともに2021年のチャンピオンズリーグ準決勝まで進出し、同年、契約満了を1年残して辞任した。

その後は アイントラハト・フランクフルト に加わり、4年間で2022年のヨーロッパリーグ制覇と2025年の3位につながる歩みを築いた。フランクフルトでは、才能を発掘し、高額で売却する手腕も示した。