マルクス・クレシェはミランのフットボール部門責任者に迎える最優先候補となり、最終合意は目前に迫っている。昨夏はアイントラハト・フランクフルトの強い抵抗で交渉が停滞したが、今は機が熟したようだ。ジェリー・カルディナーレは新たなフットボール部門責任者の招聘に向けて動きを本格化させる決断を下し、ドイツ人幹部のクレシェが最も有力な候補となっている。46歳の同氏が提出した辞表をドイツのクラブが受理したことも、その背景にある。
ミラン、クレシェと金銭面で合意。交渉成立に向けて残る課題は？
マルクス・クレシェはミランのフットボール部門責任者に迎える最優先候補となり、最終合意は目前に迫っている。昨夏はアイントラハト・フランクフルトの強い抵抗で交渉が停滞したが、今は機が熟したようだ。ジェリー・カルディナーレは新たなフットボール部門責任者の招聘に向けて動きを本格化させる決断を下し、ドイツ人幹部のクレシェが最も有力な候補となっている。46歳の同氏が提出した辞表をドイツのクラブが受理したことも、その背景にある。
ミラン、クレシェと金銭面で合意。交渉成立に向けて残る課題は？
フロント入りする前、クロシェはMFとしてプレーした。 ヴェルダー・ブレーメン の下部組織でキャリアを始め、その後は パーダーボルン の象徴的な選手となった。
現役を引退した年にパーダーボルンのセカンドチームの指揮を執り、選手から指導者へ転身。その後、かつてのチームメートであり監督でもあったロジャー・シュミットを追って バイヤー・レヴァークーゼン へ移り、新たな挑戦を始めた。
そこでの在籍は2年に満たず、2017年3月にレヴァークーゼンから解任された。スポーツディレクターとしてパーダーボルンに戻り、サッカー界での第3のキャリアを歩み始める。チームを3部からブンデスリーガへ復帰させると、2019年にはラングニックの後任として RBライプツィヒ に招かれた。ラングニックとともに2021年のチャンピオンズリーグ準決勝まで進出し、同年、契約満了を1年残して辞任した。
その後は アイントラハト・フランクフルト に加わり、4年間で2022年のヨーロッパリーグ制覇と2025年の3位につながる歩みを築いた。フランクフルトでは、才能を発掘し、高額で売却する手腕も示した。
クレーシェは、ブンデスリーガで移籍による利益を生み出す名手となった。例えば、コロ・ムアニとマルムシュの売却だ。ともに移籍金ゼロで獲得し、それぞれ9500万でPSG、7500万でマンチェスター・シティに売却した。さらに、エキティケもいる。PSGからの獲得には3000万超を費やしたが、リヴァプールに9500万で売却した。そしてパチョは、アントワープで見いだして1300万でドイツへ連れてきた後、PSGに4000万で売却した。昨夏のミランに欠けていたのは、こうした手腕だ。
彼の手腕を象徴する事例には、約2000万ユーロで獲得し、その後チェルシーに約6000万ユーロで売却したエンクンクがいる。ライプツィヒではダニ・オルモを約3500万ユーロで獲得し、その評価額を6000万ユーロ以上にまで高めた。ドミニク・ソボスライも忘れてはならない。約3600万ユーロで獲得し、約7200万ユーロで売却、あるいはその水準まで評価額を高めた。次は、かつてイタリアのペルージャに在籍し、ドイツ2部のエルヴェスベルクで見いだされたエブヌタリブかもしれない。800万ユーロで獲得され、すでにブンデスリーガ6試合で5ゴールを記録。クロップの信頼も勝ち取り、クロップが率いるドイツ代表に招集された。ナサニエル・ブラウン：ニュルンベルクから約350万～550万ユーロで獲得され、2026年夏に固定額5000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロでバイエルン・ミュンヘンへ売却された
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