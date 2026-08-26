明確なサインは、先週日曜日にすでに出ていた。ピエトロ・テッラッチャーノはトリノ対ミランでベンチ入りしていなかった。元フィオレンティーナの経験豊富なGKはここ数日、ミランと話し合いを行い、その結果、2026年までの契約を残しているにもかかわらず、今後数日内に関係を解消するという双方の決断に至った。一方では継続的にプレーしたいという本人の希望があり、他方ではミランが保有する若手GKを生かしていきたいというクラブの方針がある。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、GKは若手路線を承認へ。テラッチャーノはモンツァ移籍が目前、トッリアーニが昇格。第3GKを務めるのは誰になるのか。
テッラッチャーノ、モンツァ戦が視野に入る
テッラッチャーノの代理人はここ数日、担当選手にとって可能な限り最善の解決策を見つけるべく動いている。 ユヴェントス行きの可能性が消滅した後（ユヴェントスは第2GKとしてグラバラを獲得）、パストレッロは、ユリッチ監督に託す信頼できるGKを必死に探しているモンツァとの接触を再開した。今後数時間以内に会談が予定されており、当事者双方は最終合意を取り付けることを目指す。
トッリアーニが昇格
トッリアーニをメニャンに次ぐ第2GKに据える判断は、テラッチャーノを市場に出す決定よりも先に下されていた。ACミランはトッリアーニを高く評価しており、彼のキャリアにおける次のステップを計画している。それは移籍市場に向けた明確なシグナルでもあった。6月には複数のオファーが届いていたが、ACミランは常に断ってきた。
ピッタレッラをめぐる選択
ミランは8月18日、フランス人GKレオ＝ポール・ブイエ（2008年生まれ）との契約延長を正式発表した。ルベン・アモリムの序列ではマッテオ・ピッタレッラが上位にいるものの、ブイエは第3GKの座を争うことになる。
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