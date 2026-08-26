明確なサインは、先週日曜日にすでに出ていた。ピエトロ・テッラッチャーノはトリノ対ミランでベンチ入りしていなかった。元フィオレンティーナの経験豊富なGKはここ数日、ミランと話し合いを行い、その結果、2026年までの契約を残しているにもかかわらず、今後数日内に関係を解消するという双方の決断に至った。一方では継続的にプレーしたいという本人の希望があり、他方ではミランが保有する若手GKを生かしていきたいというクラブの方針がある。