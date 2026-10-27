ウディネーゼ対ミランを現地観戦したジェリー・カルディナーレは、ボローニャ戦と次の土曜日に控えるインテルとの注目のダービーを見届けるため、今週いっぱいミラノに滞在する。 その間の木曜日にはスフォルツェスコ城で新サン・シーロの計画発表が予定されているほか、フランクフルトでの職を退いたばかりのドイツ人幹部クレーシェとの接触もある。 46歳の同氏は、フットボール部門責任者の候補としてレッドバードのトップが最も高く評価している人物だ。主な理由は、ほぼ完璧なデータ活用と、安価で獲得できる才能を発掘し、後に高額で売却する優れた手腕にある。
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翻訳者：
ミラン、500万の契約条項がクロシェの招へいにブレーキ。現状は
500万～700万の条項
数カ月にわたる接触と長期の交渉を経て、カルディナーレとクレシェは、プロジェクトと、かつてライプツィヒとアイントラハト・フランクフルトに在籍したクレシェの職務範囲の両方で合意している。金銭面でも全面合意に向けた問題はないとみられるが、正式な契約を結ぶ前に解決すべき点が残っている。ミランは500万～700万ユーロの契約解除条項に基づく金額を支払う意向がない。
両者の関係は終了したものの、クレシェと アイントラハト・フランクフルトの契約は2028年まで有効だ。ミランがクレシェを契約満了前に引き抜くには、500万～700万ユーロの契約解除金を支払う必要がある。
カルディナーレ、早期決着を望む
決定権がすべてカルディナーレにあるなら、迷うことはない。クレシェの就任は今週中に決まるだろう。ダービーを前に決め、クラブ周辺とチームにさらなる活力を与えることも考えられる。 ただ、交渉の舞台はフランクフルトにある。クレシェは解決策を探るため、古巣と話し合っている。
ハルドゥングを巡る問題
もう一つの重要なテーマは、クレシェがミランに連れて行きたいと考えているハルドゥングを巡るものだ。ただし、Sky Deによれば、ハルドゥングのフランクフルトでの将来は新たな最高経営責任者の任命次第だ。候補のスピヒャーは提案を検討するために時間を求めている。2028年まで契約を結ぶハルドゥングはクラブ内部で高く評価されており、自身の将来について進展を待っている。優先するのはフランクフルトだが、クレシェについていく選択肢もある。
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