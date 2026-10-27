数カ月にわたる接触と長期の交渉を経て、カルディナーレとクレシェは、プロジェクトと、かつてライプツィヒとアイントラハト・フランクフルトに在籍したクレシェの職務範囲の両方で合意している。金銭面でも全面合意に向けた問題はないとみられるが、正式な契約を結ぶ前に解決すべき点が残っている。ミランは500万～700万ユーロの契約解除条項に基づく金額を支払う意向がない。





両者の関係は終了したものの、クレシェと アイントラハト・フランクフルトの契約は2028年まで有効だ。ミランがクレシェを契約満了前に引き抜くには、500万～700万ユーロの契約解除金を支払う必要がある。