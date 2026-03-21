ミラン、4-3-3への移行が転機となった：その理由はここにある

おそらくミランは、アッレグリ監督が就任当初から採用してきた3-5-2を軸に、戦術面や移籍市場での選択を続けていくことになるだろう。この布陣は、あまりにも脆弱で、ここ数シーズンにわたって得失点差が大きく開いていたチームに、堅固さと脅威を与えるために選ばれたものだ。





しかし、ますます広まっている印象は、両サイドのウイングを配置し、サイドバックやインサイドバックが自由にオーバーラップして、ピッチの内側と外側の間のスペースを攻められる体制の方が、チームはより良いパフォーマンスを発揮するというものだ。 最も顕著な例がサエレマエカーズだ。特にシーズン前半は攻守両面で役割をこなしてバランスを保つ上で決定的な存在だったが、ここ数週間はスタミナ切れでペースが落ちている。サイドバックのサポートがあれば、このベルギー代表選手は創造性とスピードを解き放ち、攻撃の鋭さをさらに高めることができるだろう。

アッレグリとランドゥッチはチームの長所と短所を熟知しており、多くの成果（単なる順位表の数字にとどまらない）をもたらしたこのロッソネロでの再挑戦において、当初の原則に立ち返り、自然な進化を遂げる日が近いかもしれない。