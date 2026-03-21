ミランはサポーターを楽しませることもできる。それは（これまでのところ素晴らしい）結果だけでなく、選手たちのパフォーマンスや質の高さによってもだ。サエレマケルスやンクンク、フルクルグよりも、むしろプリシッチの活躍が際立っている。トリノ戦では、ミランは1時間にわたり高い集中力を維持し、数多くのチャンスを作り出し、見事3ゴールを挙げた。 これらすべては、ランドゥッチとドルチェッティの補佐を受けたアッレグリ監督の采配、すなわち4-3-3へのフォーメーション変更に伴い、プリシッチとサエレマケルスにワイドなポジションを取らせたことが奏功した。この采配は、試合開始から20分間、ミランを翻弄していたダヴェルサ監督の戦術を完全に崩す結果となった。
翻訳者：
ミラン、4-3-3への移行が転機となった：その理由はここにある
進化
おそらくミランは、アッレグリ監督が就任当初から採用してきた3-5-2を軸に、戦術面や移籍市場での選択を続けていくことになるだろう。この布陣は、あまりにも脆弱で、ここ数シーズンにわたって得失点差が大きく開いていたチームに、堅固さと脅威を与えるために選ばれたものだ。
しかし、ますます広まっている印象は、両サイドのウイングを配置し、サイドバックやインサイドバックが自由にオーバーラップして、ピッチの内側と外側の間のスペースを攻められる体制の方が、チームはより良いパフォーマンスを発揮するというものだ。 最も顕著な例がサエレマエカーズだ。特にシーズン前半は攻守両面で役割をこなしてバランスを保つ上で決定的な存在だったが、ここ数週間はスタミナ切れでペースが落ちている。サイドバックのサポートがあれば、このベルギー代表選手は創造性とスピードを解き放ち、攻撃の鋭さをさらに高めることができるだろう。
アッレグリとランドゥッチはチームの長所と短所を熟知しており、多くの成果（単なる順位表の数字にとどまらない）をもたらしたこのロッソネロでの再挑戦において、当初の原則に立ち返り、自然な進化を遂げる日が近いかもしれない。
7回OK
アッレグリと数字は常に歩調を合わせており、実用主義は常にこのロッソネロの指揮官の最大の美徳の一つであった。しかし、今回のケースでは、4-3-3の布陣によってミランが状況を立て直すことができるという説を裏付けるものとなっており、今シーズンの7つの事例がそれを証明している：
- クレモナ戦、0-0のスコアでアッレグリは4-3-3に切り替え、2-0で勝利した。
- トリノ戦、1-1の同点から3トップへの変更は試合を盛り上げ、3-2での勝利をもたらした。
- フィレンツェでの試合、コムッツォ監督率いるフィオレンティーナに1-0とリードされていたが、3トップへの切り替えにより、途中出場のンクンクが決勝点を挙げ、1-1の引き分けに持ち込んだ。
- レッチェ戦では、フルクルグが終盤に両サイドの選手に支えられ、決勝ゴールを挙げた。
- ピサ戦、1-1の同点からフォーメーションを変更し、劇的な3-2の勝利を収めた。
- 同じくトリノ戦だが、第1戦では、ミランが2-1の劣勢から逆転し、熱狂的な勝利を収めた。
- フィオレンティーナ戦（サン・シーロ）では、0-1とリードされた状況から4-3-3へのフォーメーション変更により、ロッソネリは2-1で勝利を収めた。
試合中だけでなく
パブロヴィッチの成長とトモリの確かな復活は、ミランの今シーズンにおける次のステップと言える。4-3-3への移行は、単なる賭けではなく、むしろ転機のように感じられる。 現時点では、アッレグリ監督がここ数週間（特にクレモナのジニ・スタジアムでの試合後）に繰り返し述べているように、ロッソネロのコーチ陣はこれを、病弱な「患者」が立ち直る必要がある際に、試合中にのみ使用する「薬」と捉えている。
しかし、ヒメネスの復帰は、さらなる疑問を投げかけるかもしれない。おそらく、このインターバル期間こそが絶好の機会となるだろう。ベルトを締め、スピードを上げて挑むシーズン終盤を見据え、代替案を練り上げるために。