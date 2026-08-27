ゴンサロ・ラモスは7500万ユーロの価値を持つストライカーで、パリ・サンジェルマンでパリで2度のチャンピオンズリーグ優勝を果たした後、ミランに加入した。 カルディナーレ は、元ベンフィカのこのポルトガル代表に全力を注ぎ、背番号9の問題を解決できたという期待を抱いている。アモリムも彼を高く評価している。新星カマルダの才能に加え、彼の力だけで、ミランが3大会を戦う長いシーズンに対応できるのだろうか。この難題について、アモリムは記者会見で答えを示した。 「移籍市場が閉まる前に話したくはない。カマルダにはスペースと時間が必要だと考えているが、偽9番でプレーすることもできる。私はカマルダをとても信じているし、彼以外の選択肢ではなく、彼を持つべきだと思っている。フランチェスコを助けることは、私自身を助けることでもある。ラモスは非常に高いレベルにあるが、カマルダは自分が3番手ではなく2番手だと感じる必要がある。そうすれば、必要とされた時に準備ができる。 そうすれば自分が重要だと感じられる。彼は我々のプレーに適応しつつある。ラモスとの違いはあるだろうが、私は彼をとても信じている。我々は新しいプロジェクトの中にいる。年齢に関係なくポジションを争わなければならないし、彼はミランの選手であり、我々は彼をとても信じている」