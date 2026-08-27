サッカーについて語られた会見は、ほぼ1時間に及んだ。 ルベン・アモリムはコミュニケーション面でも前に出るタイプで、低い守備ブロックを敷かない。質問に真正面から向き合ってかわすことはなく、細部まで踏み込み、技術的な内容を高く評価する。その野心は強く、若手を脇に置くことなく勝利にたどり着くという野心的なプロジェクトと歩調を合わせている。 チッセ、コモット、カマルダの価値を高めることは無理に進めているものではなく、深い確信に基づいている。
翻訳者：
ミラン、3大会に向けてFWはわずか2人：アモリムの最終決断が下された
カマルダに出場機会へ
ゴンサロ・ラモスは7500万ユーロの価値を持つストライカーで、パリ・サンジェルマンでパリで2度のチャンピオンズリーグ優勝を果たした後、ミランに加入した。 カルディナーレ は、元ベンフィカのこのポルトガル代表に全力を注ぎ、背番号9の問題を解決できたという期待を抱いている。アモリムも彼を高く評価している。新星カマルダの才能に加え、彼の力だけで、ミランが3大会を戦う長いシーズンに対応できるのだろうか。この難題について、アモリムは記者会見で答えを示した。 「移籍市場が閉まる前に話したくはない。カマルダにはスペースと時間が必要だと考えているが、偽9番でプレーすることもできる。私はカマルダをとても信じているし、彼以外の選択肢ではなく、彼を持つべきだと思っている。フランチェスコを助けることは、私自身を助けることでもある。ラモスは非常に高いレベルにあるが、カマルダは自分が3番手ではなく2番手だと感じる必要がある。そうすれば、必要とされた時に準備ができる。 そうすれば自分が重要だと感じられる。彼は我々のプレーに適応しつつある。ラモスとの違いはあるだろうが、私は彼をとても信じている。我々は新しいプロジェクトの中にいる。年齢に関係なくポジションを争わなければならないし、彼はミランの選手であり、我々は彼をとても信じている」
代替案はただ一つ בלבד
ミランは、ヒメネスに復帰の可能性がまったくないにもかかわらず、この数日で別のセンターフォワードを探すために市場で動くことはない。 ミランはまずラモスとカマルダの2人がどれだけの保証を与えられるかを見極め、そのうえで動くとしても次の冬の移籍市場に限られる見通しだ。
今後の放出により、アモリムがこの2人に代わる唯一の代替プランとして試せるのは、プリシッチを偽9番で起用する形だ。ただ、アメリカ代表の彼は自らのコンフォートゾーンを離れることを好まない。ロフタス＝チークがさらに前方までプレーエリアを押し上げる可能性は、より低い。ミランではピオリの下で何度か9番として起用されたことがあるが、それはあくまでその場の苦境から生まれる策と言える。
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