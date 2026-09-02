ジョルジョ・スカルヴィーニはセリエA屈指のディフェンダーで、以前から新たな、より野心的なプロとしての挑戦を望んでいることを示してきた。『ガゼッタ・デロ・スポルト』の報道によれば、昨日、ACミランはこの願いをかなえようと動いた。それでもアタランタは、必要なのは4000万ユーロ超だと返答。これは、その後ほかのターゲットへと方向転換したクラブにとって高すぎる金額だった。