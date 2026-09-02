ミランの移籍市場は、総じて見ればまずまずだったが、完了したとは言えない。これがミランファンの間で最も広がっている見方だ。カルディナーレとガーディナーは、アモリムの要求をすべて満たすことができなかった。左サイドのミッドフィルダーからラモスの控え、さらに守備陣の重要な補強まで、いくつもの課題を抱えるスカッドで、アモリムはフル稼働を求められることになる。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、驚きの舞台裏：市場最終日にスカルヴィーニ獲得を試みていた、その経緯を再構成
スカルヴィーニ獲得を試みる
ジョルジョ・スカルヴィーニはセリエA屈指のディフェンダーで、以前から新たな、より野心的なプロとしての挑戦を望んでいることを示してきた。『ガゼッタ・デロ・スポルト』の報道によれば、昨日、ACミランはこの願いをかなえようと動いた。それでもアタランタは、必要なのは4000万ユーロ超だと返答。これは、その後ほかのターゲットへと方向転換したクラブにとって高すぎる金額だった。
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