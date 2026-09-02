あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Atalanta BC v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

翻訳者：

ミラン、驚きの舞台裏：市場最終日にスカルヴィーニ獲得を試みていた、その経緯を再構成

ACミラン

ミランはここ24時間、守備陣の補強に向けてさまざまな動きを見せてきた。スカルヴィーニに関する舞台裏も浮上している。

ミランの移籍市場は、総じて見ればまずまずだったが、完了したとは言えない。これがミランファンの間で最も広がっている見方だ。カルディナーレとガーディナーは、アモリムの要求をすべて満たすことができなかった。左サイドのミッドフィルダーからラモスの控え、さらに守備陣の重要な補強まで、いくつもの課題を抱えるスカッドで、アモリムはフル稼働を求められることになる。



  • スカルヴィーニ獲得を試みる

    ジョルジョ・スカルヴィーニはセリエA屈指のディフェンダーで、以前から新たな、より野心的なプロとしての挑戦を望んでいることを示してきた。『ガゼッタ・デロ・スポルト』の報道によれば、昨日、ACミランはこの願いをかなえようと動いた。それでもアタランタは、必要なのは4000万ユーロ超だと返答。これは、その後ほかのターゲットへと方向転換したクラブにとって高すぎる金額だった。

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
セリエ A
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
ACミラン crest
ACミラン
MIL