8月13日、ミランはアモリム、カルディナーレ、そして補強担当チームによる会議の後、5選手をスカッドから外すことを決定した。該当したのはオドグ、ンクンク、ヒメネス、フォファナ、トモリだ。Sky Sportによると、このうち最後のトモリは、その17日後にスカッドへ復帰することになる。ポルトガル人指揮官は、記者会見でこの件について問われた際、リストの問題も絡んだ決定であり、撤回はないとしていた。
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翻訳者：
ミラン、驚きの決断：トモリが別メニュー調整2週間を経てチームに再合流へ
オファーを拒否へ
フィカヨ・トモリは、ここ最近も一貫して、ミランに残るためにあらゆるオファーを断ってきた。すべてがトッテナムへの移籍でまとまっていた2025年1月にも、同じことがあった。クラブが彼を構想外とし、個別トレーニングという厳しい対応まで取ったにもかかわらず、元チェルシーの同選手は、9月1日に強く獲得を働きかけていたフラムのような提案も含め、あらゆるオファーを突き返した。 このセンターバックは現在、移籍市場に関する理由からロッソネリのクラブによってトレーニングを免除され、代理人たちとともにロンドンにいる。
チームに復帰へ
ガッビアの負傷により少なくとも2週間は離脱すること、そして直近48時間で新たなDFの獲得が難しいことを受け、ミランはトモリを再びチームに復帰させる決断を下した。これは、選手側からモビングを理由に訴訟を起こされるのを避けるための形式的な措置なのか、それともアモリム監督の下で登録メンバーに加えられ、公式戦で起用されるのかは依然として不明だ。
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