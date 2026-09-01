フィカヨ・トモリは、ここ最近も一貫して、ミランに残るためにあらゆるオファーを断ってきた。すべてがトッテナムへの移籍でまとまっていた2025年1月にも、同じことがあった。クラブが彼を構想外とし、個別トレーニングという厳しい対応まで取ったにもかかわらず、元チェルシーの同選手は、9月1日に強く獲得を働きかけていたフラムのような提案も含め、あらゆるオファーを突き返した。 このセンターバックは現在、移籍市場に関する理由からロッソネリのクラブによってトレーニングを免除され、代理人たちとともにロンドンにいる。