ラビオはサッスオーロと対戦したレッジョ・エミリアでの試合後にも、アタランタと対戦したサン・シーロでの試合後にも、チームメイトに警鐘を鳴らしていた。このチームにはメンタリティーの問題がある。昨季の影響も尾を引いている。ACミランはシーズンのほぼ全期間を2位から3位で過ごしながら、失速してチャンピオンズリーグ出場圏外に転落した。戦術面で準備を整えたボーンマスを相手に、先発メンバーを大幅に入れ替えたとはいえ、まったく違うパフォーマンスと集中力が必要だった。メニャンのようなリーダーから、まずはそれが求められる。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、課題は依然としてメンタリティー。アモリムはメニャンや、チームのほかの「リーダー」とされる選手たちにも矛先を向ける
アモリム対メニャン
審判の判定があまりに厳格で、レッドカードも行き過ぎだったのではないかと議論することはできる。それでも、メニャンの愚行は消えない。フランス人GKは、チームが相手に試合を明け渡すような展開に苛立っていたのは確かだ。しかし、だからといって、あれほど露骨な行為を正当化することはできない。その相手はアダムズだった。試合後のアモリムも同じ考えだ。「ピッチ上では11人対11人の状態を保たなければならない。特に経験豊富な選手はそうだ。ただ、繰り返すが、今日は試合にならなかった。これからも試合が控えている。体力を
回復し、すぐに次の試合を考えなければならない。確かに、1人少ないなかでプレスをかけようとして、大いに走り、苦しい戦いを強いられた。あらゆる面で悪いパフォーマンスだったのも事実だ。しかし、今は気持ちを切り替え、リーグ戦に集中しよう」
報われない粘り
ボーンマスでピッチに立った経験豊富な選手には、エストゥピニャンとロフタス＝チークがいる。2人は批判の的となっているが、アモリム監督は徹底して擁護している。ポルトガル人指揮官は2人に出場機会とプレー時間を与え続けているものの、返ってくるのは低調なパフォーマンスばかりだ。意識を変え、ギアを上げるには、より信頼できる選手を探すことも必要なのだろうか。次のウディネーゼ、ボローニャ、インテルとの3試合で、さらに見えてくるだろう。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。