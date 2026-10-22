審判の判定があまりに厳格で、レッドカードも行き過ぎだったのではないかと議論することはできる。それでも、メニャンの愚行は消えない。フランス人GKは、チームが相手に試合を明け渡すような展開に苛立っていたのは確かだ。しかし、だからといって、あれほど露骨な行為を正当化することはできない。その相手はアダムズだった。試合後のアモリムも同じ考えだ。「ピッチ上では11人対11人の状態を保たなければならない。特に経験豊富な選手はそうだ。ただ、繰り返すが、今日は試合にならなかった。これからも試合が控えている。体力を

回復し、すぐに次の試合を考えなければならない。確かに、1人少ないなかでプレスをかけようとして、大いに走り、苦しい戦いを強いられた。あらゆる面で悪いパフォーマンスだったのも事実だ。しかし、今は気持ちを切り替え、リーグ戦に集中しよう」