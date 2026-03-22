ミラン、試合内容と攻撃陣に課題：アッレグリ監督と移籍市場、早急な解決策が必要だ

ミランはレアオ抜きの方が良いプレーをするのか？これは間違いなく、代表戦中断期間中の最大の話題の一つになるだろう。私としては、この問いに答えるための材料はまだ揃っていないと思う。

昨日の試合からはあまり読み取れない。前半はチームが不振だったが、後半は好調だった。レアオを巡る謎を解き明かすには、おそらくさらに多くの試合が必要になるだろう。





レオの有無にかかわらず、戦術面での課題は夏に浮上することになるだろう。