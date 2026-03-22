ミラン、試合内容と攻撃陣に課題：アッレグリ監督と移籍市場、早急な解決策が必要だ

ミランはレアオ抜きの方が良いプレーをするのか？これは間違いなく、代表戦中断期間中の最大の話題の一つになるだろう。私としては、この問いに答えるための材料はまだ揃っていないと思う。
昨日の試合からはあまり読み取れない。前半はチームが不振だったが、後半は好調だった。レアオを巡る謎を解き明かすには、おそらくさらに多くの試合が必要になるだろう。
レオの有無にかかわらず、戦術面での課題は夏に浮上することになるだろう。
ミランはレアオ抜きの方が良いプレーをするのか？これは間違いなく、代表戦中断期間中の最大の話題の一つになるだろう。私としては、この問いに答えるための材料はまだ揃っていないと思う。
昨日の試合からはあまり読み取れない。前半はチームが不振だったが、後半は好調だった。レアオを巡る謎を解き明かすには、おそらくさらに多くの試合が必要になるだろう。
レオの有無にかかわらず、戦術面での課題は夏に浮上することになるだろう。
来シーズンは改善が必要だ。アッレグリ監督とスタッフ陣が戦術面での改善を図るとともに、移籍市場を通じてより高いレベルの選手を獲得することが求められる。
ミランは3得点を挙げたものの、そのいずれもがセンターフォワードによるものではなかった。4人のフォワードがピッチに立ったが、危険な場面を作り出すことさえできなかった。これは攻撃陣の現状を如実に物語っており、試合を重ねるごとにその問題が浮き彫りになっている。ジメネスが順位を上げていけるかどうかは未知数だが、クラブ首脳陣は夏に彼を放出する方向で動いているようだ。プリシッチはアシストを除けば、まだベストコンディションからは程遠い。
さらに、完全に機能しなかった2人の選手、フルクルグとンクンクがいる。
ドイツ人選手は最初から調子が悪く、彼のプレーは非常に低調だった。前半、ミランは頻繁にロングボールを放っていたが、彼は一度もボールを受けられなかった。全体的に、チームを前線に押し上げることも、適切なワンタッチパスを出すこともできなかった。間違いなく残留することはないだろう。移籍金はゼロだったが、それでももう少し何かを期待するのは当然だった。
そして、ドイツ人選手とは対照的に高額な移籍金がかかったンクンクだが、彼は今やピッチに立つとやる気のない様子さえ見せる。
ミランにとっては非常に好調な週末となった。急激な失速がない限り、ユヴェントスに9ポイント差をつけており、チャンピオンズリーグ出場権はほぼ確実だ。これはスポーツ面において、そしてもちろん経済面（つまり移籍市場においても）で極めて重要な目標である。