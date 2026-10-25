ミランは、確かな自信を取り戻したと感じさせる2つの収穫を手にウディネを後にした。リーグ戦での無敗を維持し、出場機会が少なかった選手たちからも期待に応えるプレーが見られた。 なかでも際立ったのがバルテザーギだ。新たに左の高い位置でプレーし、素晴らしいパフォーマンスを披露。エストゥピニャンが苦しい時期を過ごし、モレイラも身体的な問題を抱えるなか、心強い働きとなった。 ハッチンソンも好調で、守備での厳格な役割から解放されれば違いを生み出せることを示した。新たな戦力を得たミランは、アモリムとともに結束をさらに強めながら前進している。