試合後、テレロンバルディアの取材に応じたカルディナーレの喜びに満ちた姿は、ヨーロッパリーグでBornemouthに喫した手痛い敗戦からミランが立ち直った一夜を象徴していた。ミランのオーナーは「とてもうれしい。今週はずっとミラノに滞在する」と語った。試合後には、ディアワラをサイドバックに据え、ハッチンソンに自由に動き回らせる意外な布陣を組んだアモリムにも称賛の声が上がった。その布陣は、精彩を欠き、ますます苦境に陥るウディネーゼをあらゆる面で上回った。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、策士アモリム。ディアワラ、ハッチンソン、バルテザーギがCL出場圏内維持に向けた新たな戦力に
考えを持つ勇気
ボーンマスでの3-0をめぐって多くの批判を浴び、モレイラ、ラビオ、ヒラを一度に負傷で失う不運にも見舞われたが、アモリムは自身の方針を貫いた。そして、その戦術を実行する勇気を示し、見事に勝利した。トモリを右サイドバックに置く4バックを採用し、セリエAデビューのディアワラを左サイドで先発させると予想していた人は、手を挙げてほしい。ミランはウディネーゼの両サイドを封じ、相手の最大の攻撃の武器を抑え込んだ。その後は堅実さと技術の高さを見せつけた。モドリッチとプリスクのプレーが、試合をミランのペースに引き寄せた。
新たなリソース
ミランは、確かな自信を取り戻したと感じさせる2つの収穫を手にウディネを後にした。リーグ戦での無敗を維持し、出場機会が少なかった選手たちからも期待に応えるプレーが見られた。 なかでも際立ったのがバルテザーギだ。新たに左の高い位置でプレーし、素晴らしいパフォーマンスを披露。エストゥピニャンが苦しい時期を過ごし、モレイラも身体的な問題を抱えるなか、心強い働きとなった。 ハッチンソンも好調で、守備での厳格な役割から解放されれば違いを生み出せることを示した。新たな戦力を得たミランは、アモリムとともに結束をさらに強めながら前進している。
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