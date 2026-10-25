試合後にテレロンバルディアのマイクを向けられたカルディナーレの喜びは、ヨーロッパリーグでボーンマウスに喫した手痛い敗戦からミランが立ち直った一夜を、何よりもよく物語っている。ミランのオーナーは「とてもうれしい。今週はずっとミラノに滞在する」と語った。試合後にはアモリムにも称賛が寄せられた。ディアワラをサイドバックに起用し、ハッチンソンに自由に動き回らせる意表を突く布陣で、精彩を欠き、苦境が深まるウディネーゼをあらゆる面で上回った。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、知将アモリム。ディアワラ、ハッチンソン、バルテザーギがチャンピオンズリーグ出場圏維持への新たな戦力に
発想の勇気
ボーンマスでの3-0という結果に多くの批判を浴び、さらにモレイラ、ラビオ、ヒラを一度に負傷で失う不運にも見舞われた。だが、アモリムは自らの方針を貫いた。そして、自らの考えを実行する勇気を示し、快勝した。トモリを右サイドバックに、セリエAデビューのディアワラを左サイドの先発に据えた4バックを、誰が予想しただろうか。 ACミランはウディネーゼの両サイドを封じ、相手の最大の攻撃手段を抑え込んだ。その後は堅実さと技術を見せつけた。モドリッチとプリスクが試合をACミランに有利な流れへと導いた。
新たなリソース
ミランは、手応えを取り戻したと感じさせる2つの成果を手にウディネを後にした。リーグ戦での無敗を維持し、出場機会の少なかった選手たちからも期待に応えるプレーを引き出した。 なかでも最大の収穫はバルテザーギだ。新たに左サイドの高い位置を担い、出色のパフォーマンスを披露。エストゥピニャンが難しい時期を過ごし、モレイラも身体的な問題に見舞われているだけに、心強い内容だった。 ハッチンソンも好プレーを見せ、守備で厳格な役割を課されなければ、違いを生み出せることを証明した。アモリムの下でますます結束を強めるミランに、新たな戦力が加わった。
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