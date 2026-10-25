ミランは、手応えを取り戻したと感じさせる2つの成果を手にウディネを後にした。リーグ戦での無敗を維持し、出場機会の少なかった選手たちからも期待に応えるプレーを引き出した。 なかでも最大の収穫はバルテザーギだ。新たに左サイドの高い位置を担い、出色のパフォーマンスを披露。エストゥピニャンが難しい時期を過ごし、モレイラも身体的な問題に見舞われているだけに、心強い内容だった。 ハッチンソンも好プレーを見せ、守備で厳格な役割を課されなければ、違いを生み出せることを証明した。アモリムの下でますます結束を強めるミランに、新たな戦力が加わった。