ミランはここ数日混乱している。返答を待たされたラルフ・ラングニックに断られ、新監督探しが続く。合宿まで1ヶ月となり、レッドバード首脳は作業を急ぐ。





今季5位に終わり、来季へ万全を期すためにも早期決断が不可欠だ。後任候補の筆頭であるマティアス・ヤイスレとは直近数時間で新たな会談が行われた。