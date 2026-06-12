ミランはここ数日混乱している。返答を待たされたラルフ・ラングニックに断られ、新監督探しが続く。合宿まで1ヶ月となり、レッドバード首脳は作業を急ぐ。
今季5位に終わり、来季へ万全を期すためにも早期決断が不可欠だ。後任候補の筆頭であるマティアス・ヤイスレとは直近数時間で新たな会談が行われた。
ミランはここ数日混乱している。返答を待たされたラルフ・ラングニックに断られ、新監督探しが続く。合宿まで1ヶ月となり、レッドバード首脳は作業を急ぐ。
今季5位に終わり、来季へ万全を期すためにも早期決断が不可欠だ。後任候補の筆頭であるマティアス・ヤイスレとは直近数時間で新たな会談が行われた。
ファブリツィオ・ロマーノとマッテオ・モレットによると、6月12日（金）、ジャイスル氏と再び会談した。スペインに続き今週2度目。双方は合意へ前向きだ。
ドイツ人監督は依然としてミランの候補指揮官の一人で、双方は金銭面だけでなく技術的な構想でも合意の可能性を探っている。
オリバー・グラスナーは依然としてミランの監督候補だが、合意には至っていない。カンファレンスリーグを制した同監督は、ミランに技術構想の確約を求めている。
さらに、ダークホースのルーベン・アモリムも候補に名を連ねる。クラブはヤイスル、グラスナーに次ぐ選択肢としてアモリムとの接触を続けている。