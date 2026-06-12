ミランは慌ただしい数日を過ごしている。ラルフ・ラングニックから回答待ちに疲れ断られたため、新監督探しを継続中。合宿まで1ヶ月となり、レッドバード首脳陣は交渉と準備の加速が急務だ。





今季5位に終わり、来季へ万全を期すためにも早期決断が不可欠だ。監督候補の筆頭であるマティアス・ヤイスレとは、直近数時間で新たな会談を行った。