ミランは慌ただしい数日を過ごしている。ラルフ・ラングニックから回答待ちに疲れ断られたため、新監督探しを継続中。合宿まで1ヶ月となり、レッドバード首脳陣は交渉と準備の加速が急務だ。
今季5位に終わり、来季へ万全を期すためにも早期決断が不可欠だ。監督候補の筆頭であるマティアス・ヤイスレとは、直近数時間で新たな会談を行った。
ミランは慌ただしい数日を過ごしている。ラルフ・ラングニックから回答待ちに疲れ断られたため、新監督探しを継続中。合宿まで1ヶ月となり、レッドバード首脳陣は交渉と準備の加速が急務だ。
今季5位に終わり、来季へ万全を期すためにも早期決断が不可欠だ。監督候補の筆頭であるマティアス・ヤイスレとは、直近数時間で新たな会談を行った。
ファブリツィオ・ロマーノとマッテオ・モレットによると、6月12日（金）、ジャイスル氏と再び会談した。スペインに続き今週2回目で、双方は合意を目指している。
ドイツ人監督は依然としてミランの候補指揮官の一人で、双方は金銭面だけでなく技術的な構想についても合意の可能性を探っている。
オリバー・グラスナーは依然としてミランの監督候補だが、合意には至っていない。カンファレンスリーグを制した同監督は、ミランに技術構想の確約を求めている。
さらに、ダークホースのルーベン・アモリムも候補に名を連ねる。クラブは数日にわたり接触を続け、ヤイスル、グラスナーに次ぐ選択肢として検討している。