アモリム監督はアルドン・ジャシャリ、マッテオ・リッチ、アレクシス・サエレマエカーズをスタメン起用する見込み。ルカ・モドリッチは契約延長せず、ユスフ・フォファナとルーベン・ロフタス＝チークは退団へ。アドリアン・ラビオは移籍市場に出ていないが本人が退団希望で、アッレグリ監督率いるナポリ行きが有力。





ケヴィン・ゼローリ、ウォーレン・ボンド、イスマエル・ベナセル、ユヌス・ムサがレンタルから復帰する。