Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
CM Grafica Milan Musah Chukwueze cessioni 16 9Getty Images/Calciomercato

翻訳者：

ミラン：現所属選手全員（残留選手・復帰選手含む）を、アモリム監督と戦略チームが評価する。

ACミラン
移籍情報

ミランは6人のレンタルバックを受け入れ、ルーベン・アモリム監督の下、現在のメンバーはこうなっている。

「サプライズ人事」から「英国式マネージャー」への移行は短期間で実現した。ルーベン・アモリムは統合戦略チームと共に新ミラン構築を担う。移籍市場はヘンドリック・アルムシュタットが担当し、フットボール・インテリジェンス部長に昇格したボビー・ガーディナーとスカウティング部門新責任者ドナート・ロモンテがサポートする。 すでに取締役であるデビッド・カステルブランコレッドバードの投資・財務を担当する。 次に、現有戦力を分析する。

  • ゴールキーパー

    ゴールキーパーはマイク・マイニャンロレンツォ・トリアーニ、契約2027年まで自動更新されたピエトロ・テラッチャーノの3人。アレッサンドロ・ロンゴーニはチームを去り、まもなく欧州王者PSGと契約する見込み。

    • 広告

  • ディフェンダー

    ディフェンダーはコニ・デ・ウィンター、ストラヒニャ・パブロヴィッチ、フィカヨ・トモリ、マッテオ・ガッビア、デビッド・オドグ、ダヴィデ・バルテサギ、パーヴィス・エストゥピニアン、ザカリー・アテカメ。


    クレモネーゼからのレンタルバックでフィリッポ・テラッチャーノも加わる。

  • MF

    アモリム監督はアルドン・ジャシャリ、マッテオ・リッチ、アレクシス・サエレマエカーズをスタメン起用する見込み。ルカ・モドリッチは契約延長せず、ユスフ・フォファナルーベン・ロフタス＝チークは退団へ。アドリアン・ラビオは移籍市場に出ていないが本人が退団希望で、アッレグリ監督率いるナポリ行きが有力。


    ケヴィン・ゼローリ、ウォーレン・ボンド、イスマエル・ベナセル、ユヌス・ムサがレンタルから復帰する

  • フォワード

    ウェストハムが買い取りを放棄したニクラス・フルクルグとミランは別れた。残留はクリストファー・ンクンク、サンティアゴ・ヒメネス、クリスチャン・プリシッチ。退団するのはラファエル・レアオ。


    パルチザン・ベオグラードからアンドレイ・コスティッチを加えレッチェから復帰するフランチェスコ・カマルダも合流する。