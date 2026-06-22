「サプライズ人事」から「英国式マネージャー」への移行は短期間で実現した。ルーベン・アモリムは統合戦略チームと共に新ミラン構築を担う。移籍市場はヘンドリック・アルムシュタットが担当し、フットボール・インテリジェンス部長に昇格したボビー・ガーディナーとスカウティング部門新責任者ドナート・ロモンテがサポートする。 すでに取締役であるデビッド・カステルブランコはレッドバードの投資・財務を担当する。 次に、現有戦力を分析する。
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ミラン：現所属選手全員（残留選手・復帰選手含む）を、アモリム監督と戦略チームが評価する。
ゴールキーパー
ゴールキーパーはマイク・マイニャン、ロレンツォ・トリアーニ、契約が2027年まで自動更新されたピエトロ・テラッチャーノの3人。アレッサンドロ・ロンゴーニはチームを去り、まもなく欧州王者PSGと契約する見込み。
ディフェンダー
ディフェンダーはコニ・デ・ウィンター、ストラヒニャ・パブロヴィッチ、フィカヨ・トモリ、マッテオ・ガッビア、デビッド・オドグ、ダヴィデ・バルテサギ、パーヴィス・エストゥピニアン、ザカリー・アテカメ。
クレモネーゼからのレンタルバックでフィリッポ・テラッチャーノも加わる。
MF
アモリム監督はアルドン・ジャシャリ、マッテオ・リッチ、アレクシス・サエレマエカーズをスタメン起用する見込み。ルカ・モドリッチは契約延長せず、ユスフ・フォファナとルーベン・ロフタス＝チークは退団へ。アドリアン・ラビオは移籍市場に出ていないが本人が退団希望で、アッレグリ監督率いるナポリ行きが有力。
ケヴィン・ゼローリ、ウォーレン・ボンド、イスマエル・ベナセル、ユヌス・ムサがレンタルから復帰する。
フォワード
ウェストハムが買い取りを放棄したニクラス・フルクルグとミランは別れた。残留はクリストファー・ンクンク、サンティアゴ・ヒメネス、クリスチャン・プリシッチ。退団するのはラファエル・レアオ。
パルチザン・ベオグラードからアンドレイ・コスティッチを加え、レッチェから復帰するフランチェスコ・カマルダも合流する。