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ミラン、流動的なフォーメーションに定まらない先発11人。アモリムの指摘は正しい。チームは潜在能力を最大限に発揮するには程遠い

ACミラン

ミランが敵地で3試合連続の引き分け。アモリムにとって、今回はグラスが半分空に映る

去る9月20日のレッチェ戦での勝利は、技術面で見応えがあり、アモリムが考案した新たな戦術布陣の点でも興味深かった。ユヴェントス、ラツィオ、ベンフィカ戦で見せた精彩を欠くパフォーマンスから、明らかな前進だった。 20日が経ち、その傾向は確認された。だが、サッスオーロとのマペイ・スタジアムでの一戦では二歩後退し、勝ち点2を取りこぼした。

まったくつかみどころのないミランだった。序盤は動きが硬く、その後の40分余りは非常に良かった。しかし、突然の集中力の欠如からオデンタールにゴールを許すと、反撃して勝利をつかみにいくことができなかった。

  • 固定の先発11人を置かない流動的なフォーメーション

    ミランはサッスオーロ戦で、サン・シーロを離れての試合で3戦連続の引き分けに終わった。ユヴェントスのホームでの一戦、ラツィオとのオリンピコでの一戦に続く結果だ。ただ、先のアウェー2試合と比べると、今回の結果はアモリムと選手たちにとって手放しでは喜べない。ピッチに立ったチームには明確なアイデンティティーがなく、試合の重要な局面で必要なメンタリティーを欠いたことで、貴重な勝利を逃した。試合後、チームのリーダーの一人であるアドリアン・ラビオSkyの取材に応じ、そのことを認めた。「良いプレーをしていても、時々やるべきことがきちんとできない。ゴールを決めた後、すぐに2度の決定機を許してマイクに救われ、その後はセットプレーから失点した。理解しがたいことだ。試合を見直して、すべてを分析しなければならない。良い試合はできたと思うが、今いる選手たちや今週取り組んできたことを考えれば、もっと良いプレーができたはずだ」


    試合中に3バックと4バックを切り替え、ヒラが右サイドで幅を取りながら攻撃に推進力をもたらす流動的なシステムは、レッチェ戦ではモドリッチを守るうえで完璧に見えた。一方、ムサを中盤に置いた際には「機能不全」に陥っているようにも見えた。決まった先発の11人がいないため、このチームには再現性のある連係や試合中の確かな拠り所がない。そして、ラビオのゴールで得たリードを守り切るために必要だったメンタリティーも欠いている。


  • アモリムは正しい

    ミランは開幕からの6試合のうち4試合をアウェーで戦い、いまだ無敗を維持している。対戦相手の手強さと順位表の両方を見れば、決して悪いスタートとは言えない。ただ、アモリム率いるチームは、ポルトガル人指揮官とオーナーのカルディナーレが夏に思い描いていた姿にはまだなっていない。かつてマンチェスター・ユナイテッドに在籍したアモリム監督自身、10月2日のスカイのインタビューで、それを見通すように語っていた。 「まだ足りないものはたくさんある。率直にそう言える。もっと安定して試合を支配できるよう取り組んでいる。良いプレーができる時間帯もあるが、まだやるべきことは多い。このチームを『アモリムのミラン』と呼ぶ声を聞くのは好きではない。ミランはミランだ。監督の名前を超えた歴史とアイデンティティーがある。一目でそれと分かるチーム、物事が完璧に運ばなくても勝てるチームにしたい。我々はまだ本来の力を発揮するには程遠いが、時間と継続性が必要だ。試合はたくさんある。勝利と成長を並行して進めなければならないが、それは簡単ではない」

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