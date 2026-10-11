ミランはサッスオーロ戦で、サン・シーロを離れての試合で3戦連続の引き分けに終わった。ユヴェントスのホームでの一戦、ラツィオとのオリンピコでの一戦に続く結果だ。ただ、先のアウェー2試合と比べると、今回の結果はアモリムと選手たちにとって手放しでは喜べない。ピッチに立ったチームには明確なアイデンティティーがなく、試合の重要な局面で必要なメンタリティーを欠いたことで、貴重な勝利を逃した。試合後、チームのリーダーの一人であるアドリアン・ラビオもSkyの取材に応じ、そのことを認めた。「良いプレーをしていても、時々やるべきことがきちんとできない。ゴールを決めた後、すぐに2度の決定機を許してマイクに救われ、その後はセットプレーから失点した。理解しがたいことだ。試合を見直して、すべてを分析しなければならない。良い試合はできたと思うが、今いる選手たちや今週取り組んできたことを考えれば、もっと良いプレーができたはずだ」





試合中に3バックと4バックを切り替え、ヒラが右サイドで幅を取りながら攻撃に推進力をもたらす流動的なシステムは、レッチェ戦ではモドリッチを守るうえで完璧に見えた。一方、ムサを中盤に置いた際には「機能不全」に陥っているようにも見えた。決まった先発の11人がいないため、このチームには再現性のある連係や試合中の確かな拠り所がない。そして、ラビオのゴールで得たリードを守り切るために必要だったメンタリティーも欠いている。



