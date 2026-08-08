アストン・ヴィラとの交渉が立ち消えとなり、ジョルジュ・メンデスは自身の顧客に新たな移籍先を見つけるべく動いている。エストゥピニャンにはスペイン、イングランド、ポルトガルで複数の関心が寄せられており、本人も代理人の手腕を信じて、早期の決着を期待している。アモリムはサイドのポジションで補強を求めており、自身の戦術的なアイデアにより適した選手を期待している。