アストン・ヴィラとの交渉は200万の差でまとまらず、アモリムはオーストラリアとインドネシアで彼にチャンスを与えることを決断した。だが、エストゥピニャンは完全には期待に応えられなかった。おそらくミランのユニフォームは、ブライトンでのプレミアリーグ、そしてビジャレアルでのラ・リーガと、キャリアで重要な経験を積んできたとはいえ、1人のサイドバックには重すぎるのだろう。
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翻訳者：
ミラン、決断下す。エストゥピニャンは再び市場へ。アストン・ビラ移籍（同クラブはルッジェーリを獲得）に至らなかった理由とは。
メンデスが動いている
アストン・ヴィラとの交渉が立ち消えとなり、ジョルジュ・メンデスは自身の顧客に新たな移籍先を見つけるべく動いている。エストゥピニャンにはスペイン、イングランド、ポルトガルで複数の関心が寄せられており、本人も代理人の手腕を信じて、早期の決着を期待している。アモリムはサイドのポジションで補強を求めており、自身の戦術的なアイデアにより適した選手を期待している。
要求
編集部の取材によると、エストゥピニャンに対するミランの評価額は1700万ユーロとなっている。もちろん、日が経ち移籍市場の締め切りが近づくにつれて、その金額が変動する可能性はある。
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