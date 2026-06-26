その決断は明確であり、チームと共有された。本日12月26日（金）、ミランの本拠地で開催された会議で議論された。アモリム監督はンクンクに賭ける意向だ。 現メンバーの中で、このフランス人FWは、野心的なポルトガル人監督が求めるサッカーに最適な資質を持つ一人だ。両者はすでに接触しており、まもなく来季に向けてアモリムが全幅の信頼を伝える話し合いが行われる見込みだ。
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ミラン、決定：アモリム監督がンクンクに注目。大々的な再起計画。
3-4-2-1の先発メンバー
センターフォワードという本来のポジションではない役割を期待されて加入したこのフランス人選手は、新リーグへの適応と、けがからの回復に時間を要した。ンクンクは、信頼の欠如と常にゴールに背を向けるフォーメーションの難しさを、黙って耐え忍んできた。
しかし、アモリム監督が採用する3-4-2-1では彼が先発し、ゴールに向き合ってプレーできるため、持ち前のシュート力を発揮できる。アモリム監督の使命は、彼に再び情熱を燃やし、ライプツィヒ時代のようなパフォーマンスを取り戻させることだ。
トルコとイギリスのサイレン
ンクンクはミランと2030年まで契約している。CL出場権逃しと代表落選の失望を癒やすため、現在休暇中だ。 7月12日にミランェッロでチームに合流した後、自身の将来を決める予定だ。代理人のザハヴィにはトルコやプレミアリーグからの複数オファーがあるが、最優先はミラン。アモリム監督の信頼も理由の一つだ。