ミラン、決定：アモリム監督がンクンクに注目。大々的な再起計画。

センターフォワードという本来のポジションではない役割を期待されて加入したこのフランス人選手は、新リーグへの適応と、けがからの回復に時間を要した。ンクンクは、信頼の欠如と常にゴールに背を向けるフォーメーションの難しさを、黙って耐え忍んできた。





しかし、アモリム監督が採用する3-4-2-1では彼が先発し、ゴールに向き合ってプレーできるため、持ち前のシュート力を発揮できる。アモリム監督の使命は、彼に再び情熱を燃やし、ライプツィヒ時代のようなパフォーマンスを取り戻させることだ。