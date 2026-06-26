本来ではないセンターフォワードとして加入したこのフランス人選手は、新リーグへの適応とフィジカル回復に時間を要した。ンクンクは、信頼の欠如と常に背を向けてプレーする戦術の難しさを静かに耐え忍んできた。





しかし、アモリム監督が採用する3-4-2-1では彼が先発し、ゴールに向き合ってプレーできるため、シュート力を存分に発揮できる。アモリム監督の使命は、彼に再び情熱を灯し、ライプツィヒ時代のようなパフォーマンスを取り戻させることだ。