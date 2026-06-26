その決断は明確であり、チームと共有された。本日12月26日（金）、ミランの本拠地で開催された会議で議論された。アモリム監督はンクンクに賭ける意向だ。 現有戦力の中で、このフランス人FWは野心的なポルトガル人監督のサッカーに最適な選手だ。両者はすでに接触しており、まもなく来季に向けた信頼確認の話し合いが行われる見込みだ。
Getty Images
翻訳者：
ミラン、決定：アモリム監督がンクンクに注目。大々的な再起へ
3-4-2-1の先発メンバー
本来ではないセンターフォワードとして加入したこのフランス人選手は、新リーグへの適応とフィジカル回復に時間を要した。ンクンクは、信頼の欠如と常に背を向けてプレーする戦術の難しさを静かに耐え忍んできた。
しかし、アモリム監督が採用する3-4-2-1では彼が先発し、ゴールに向き合ってプレーできるため、シュート力を存分に発揮できる。アモリム監督の使命は、彼に再び情熱を灯し、ライプツィヒ時代のようなパフォーマンスを取り戻させることだ。
トルコとイギリスのサイレン
ンクンクはミランと2030年まで契約している。CL出場権逃しと代表落選の失望を癒やすため、現在休暇中だ。 7月12日にミランェッロでチームに合流した後、自身の将来について最終判断を下す予定だ。代理人のザハヴィにはトルコやプレミアリーグから複数オファーがあるが、最優先はミラン。アモリム監督の信頼も理由の一つだ。