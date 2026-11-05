「我々は2つの戦線で競争力を発揮する準備ができていない。サッカーに対する考え方と、試合への臨み方を見直さなければならない。今夜は言い訳の余地がない。私に言えることは何もない。普段ならチームを擁護するために言いたいことはたくさんあるが、今夜は違う。もっと謙虚になり、何が起きたのかを理解しなければならない。この地方クラブ的な考え方をどう変えるか、考えなければならない。 全員がパブロビッチのように練習すべきだ。彼は練習で死ぬ覚悟ができている。良い手本だ」。アモリムはフェレンツヴァーロシュ戦で醜態をさらしたミランについて、歯に衣着せぬ言葉で分析した。ミランの恥ずべき出来に乗じてサン・シーロで猛威を振るったハンガリーのチームにとって、0-2というスコアでは物足りないほどだった。ポルトガル人指揮官は、インテル戦で完璧なパフォーマンスを見せたチームが、その5日後には欧州の舞台におけるクラブの歴史にふさわしくない、やる気を欠いた姿でピッチに立つ。その背景にどのような心理的な過程があるのか、考えなければならない。
ミラン、欧州でまたも醜態。深く失望するアモリム、後れを取る恐れがあるのは誰か
軽視されたヨーロッパリーグ
3つの兆候がそろえば確証になるというなら、ミランは下馬評では優勝候補の一角でありながら、ヨーロッパリーグ制覇を狙っていないと断言できる。ベンフィカ、ボーンマス、フェレンツヴァーロシュを相手に喫した大敗には、2つの要因がある。主力選手たちの姿勢と、複数の控え選手の力不足だ。リーグ戦で圧倒的なプレーを見せるラビオは、ヨーロッパリーグのアンセムが流れると、怠慢で消極的なまったく別の姿を見せる。メニャンの出場停止により、この試合でキャプテンを務めたフランス人選手だけの問題ではないが、間違いなく最も顕著な例だ。
水準に達せず
昨夏、カルディナーレ、アモリム、そして合同作業チームが編成した選手層の薄いチームには、誰とでも渡り合える強力な先発11人がいる。実際、ダービーではそれを示した。しかし一方で、控え選手の層は弱い。状況に見合う力がないと言わざるを得ない選手も複数いる。ピエトロ・テラッチャーノの例は象徴的だ。前体制ですでに戦力外と判断されながら、アモリムの意向でACミランに残留した。今季はベンフィカ戦で低調な45分間を過ごしてハーフタイムに交代し、ザルツブルクでは途中出場から一発退場。フェレンツヴァーロシュ戦でも振るわず、サン・シーロでブーイングを浴びた。ジャシャリに対する疑念もますます強まっている。及第点と言える程度のプレーを何度か見せたものの、技術、戦術、プレーのテンポにおける限界があまりにも明白になり続けている。彼に費やした資金（4000万超）は完全な失敗だった。
ハッチンソンの出来には波がある。ただ、明らかな限界もいくつかある一方で、試合の重要性にふさわしい姿勢を常に見せている。そのため、アモリムは継続的に起用している。
後退か、序列から外れるか
ザルツブルク戦とウディネーゼ戦での好パフォーマンスにより、ミランには勇敢で力強いバルテザーギが戻ってきたかに見えた。しかし、その流れを裏付ける決定的な証明は得られなかった。ミランの下部組織出身であるバルテザーギは、昨シーズンに見られた精神面と集中力の課題を再び露呈した。一方、完全に存在感を失ったように見えるのがエストゥピニャンだ。フェレンツヴァーロシュ戦では試合を通じてベンチにとどまった。左サイドを担うこの2人は、アモリム監督の序列で後れを取らないためにも、まだ多くの課題に取り組む必要がある。
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