昨夏、カルディナーレ、アモリム、そして合同作業チームが編成した選手層の薄いチームには、誰とでも渡り合える強力な先発11人がいる。実際、ダービーではそれを示した。しかし一方で、控え選手の層は弱い。状況に見合う力がないと言わざるを得ない選手も複数いる。ピエトロ・テラッチャーノの例は象徴的だ。前体制ですでに戦力外と判断されながら、アモリムの意向でACミランに残留した。今季はベンフィカ戦で低調な45分間を過ごしてハーフタイムに交代し、ザルツブルクでは途中出場から一発退場。フェレンツヴァーロシュ戦でも振るわず、サン・シーロでブーイングを浴びた。ジャシャリに対する疑念もますます強まっている。及第点と言える程度のプレーを何度か見せたものの、技術、戦術、プレーのテンポにおける限界があまりにも明白になり続けている。彼に費やした資金（4000万超）は完全な失敗だった。

ハッチンソンの出来には波がある。ただ、明らかな限界もいくつかある一方で、試合の重要性にふさわしい姿勢を常に見せている。そのため、アモリムは継続的に起用している。