昨夏、カルディナーレ、アモリム、そして統合された作業チームが編成した選手層の薄いチームには、誰とでも互角に戦える強力な先発メンバーがいる。実際、ダービーではそれを示した。一方で、控えの選択肢は弱い。状況に見合う力を備えていない選手も複数いる。 ピエトロ・テラッチャーノはその典型だ。前体制ではすでに戦力として見限られていたが、アモリムの意向でACミランに残った。今季はベンフィカ戦で出来の悪い45分間を過ごしてハーフタイムに交代し、ザルツブルク戦では途中出場から一発退場。フェレンツヴァーロシュ戦でも低調なプレーを見せ、サン・シーロでブーイングを浴びた。ヤシャリに対する疑念もますます強まっている。合格点に近いプレーを何度か見せた後も、技術、戦術、プレーのテンポにおける明らかすぎる限界を露呈し続けている。彼に投じた4000万超の資金は、完全な失敗に終わった。

ハッチンソンのプレーには波がある。それでも、いくつかの明らかな課題はあるものの、試合の重要性にふさわしい姿勢を常に見せている。そのため、アモリムは継続的に起用している。