「我々は2つの舞台で競争力を発揮する準備ができていない。サッカーに対する考え方と、試合への臨み方に取り組まなければならない。今夜は言い訳できない。私に言えることは何もない。普段ならチームを擁護するために言いたいことはたくさんあるが、今夜は違う。もっと謙虚になり、何が起きたのかを理解しなければならない。この地方クラブ的なメンタリティーをどう変えるか、考えなければならない。 全員がパヴロヴィッチのように練習すべきだ。彼は練習で死ぬ覚悟ができている。良い手本だ」。アモリムは、フェレンツヴァーロシュ戦でのミランの惨敗を分析するにあたり、言葉を濁さなかった。0-2というスコアでもハンガリーのチームにとっては物足りないほどで、ミランの恥ずべき出来にも助けられ、サン・シーロで好き放題にプレーした。ポルトガル人指揮官は、インテル戦で完璧なパフォーマンスを披露したチームが、なぜ5日後には欧州の舞台におけるクラブの歴史にふさわしくない、やる気のない姿でピッチに立ったのか。その思考の過程を見つめ直さなければならない。
ミラン、欧州でまたも醜態。アモリムは深く失望、取り残される恐れがあるのは誰か
軽視されたヨーロッパリーグ
3つの状況証拠がそろえば確証になるというなら、ミランは、下馬評では優勝候補の一角でありながら、ヨーロッパリーグ制覇を目指していないと断言できる。ベンフィカ、ボーンマス、フェレンツヴァーロシュを相手に喫した大敗には、主力選手たちの姿勢と、複数の控え選手の力不足という2つの要因がある。リーグ戦で圧倒的なプレーを見せるラビオは、ヨーロッパリーグのアンセムが流れると、怠慢で消極的なまったく別の姿を見せる。メニャンの出場停止により、この試合でキャプテンを務めたフランス人選手だけの問題ではないが、間違いなく最も顕著な例だ。
水準に達せず
昨夏、カルディナーレ、アモリム、そして統合された作業チームが編成した選手層の薄いチームには、誰とでも互角に戦える強力な先発メンバーがいる。実際、ダービーではそれを示した。一方で、控えの選択肢は弱い。状況に見合う力を備えていない選手も複数いる。 ピエトロ・テラッチャーノはその典型だ。前体制ではすでに戦力として見限られていたが、アモリムの意向でACミランに残った。今季はベンフィカ戦で出来の悪い45分間を過ごしてハーフタイムに交代し、ザルツブルク戦では途中出場から一発退場。フェレンツヴァーロシュ戦でも低調なプレーを見せ、サン・シーロでブーイングを浴びた。ヤシャリに対する疑念もますます強まっている。合格点に近いプレーを何度か見せた後も、技術、戦術、プレーのテンポにおける明らかすぎる限界を露呈し続けている。彼に投じた4000万超の資金は、完全な失敗に終わった。
ハッチンソンのプレーには波がある。それでも、いくつかの明らかな課題はあるものの、試合の重要性にふさわしい姿勢を常に見せている。そのため、アモリムは継続的に起用している。
後退か、序列から外れるか
ザルツブルク戦とウディネーゼ戦での好パフォーマンスを受け、ミランは勇敢で力強いバルテザーギを取り戻したかに見えた。しかし、その流れを裏付ける決定的なパフォーマンスは見られなかった。ミランの下部組織出身であるバルテザーギは、主体性と集中力の面で昨季の課題を再び露呈した。一方、存在感がすっかり薄れたように見えるのがエストゥピニャンだ。フェレンツヴァーロシュ戦では試合を通してベンチにとどまった。左サイドを担う両選手は、アモリム監督の序列で後れを取らないために、まだ多くの課題に取り組む必要がある。
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