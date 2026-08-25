ミランを去るのは、決して軽々しく下せる決断ではなく、ミラノはとても住み心地のいい街でもある。ガッリアーニは、構想外の選手を放出する難しさを正当化するため、こうした考えをよく口にしていた。あれから何年も経った今、このテーマはフォファナとトモリによって再び大きな注目を集めている。アモリムの構想から外されたにもかかわらず、2人はクラブの決定を受け入れるのに苦労しているのだ。トモリは2025年1月、まさに最終局面でトッテナムとの交渉を破談にした。クラブ、街、そしてファンへの愛情は本物だが、この18カ月で状況は変わった。カーディナーレはイングランド人DFにこの決定の理由を説明し、強硬路線をあらためて示した。その結果、9月1日20時までに移籍が実現しなければ、セリエAの登録リストから外される可能性もある。
翻訳者：
ミラン、構想外組に強硬姿勢 トモリは登録メンバー外の可能性も アストン・ヴィラの最新動向とプレミアリーグからの関心状況
フリー獲得のチャンス
トモリはミランと2027年7月までの契約を結んでおり、年俸は手取り350万ユーロとなっている。2月からはフリーで次の移籍先を自ら選べる立場となる見込みで、そのためミラネッロでは急いで移籍先を決めなければならないという不安を抱えることなく、別メニュー調整を続けている。待ち、見極め、可能な限り最高の行き先を望んでいる。なお、心に刻んできたクラブから裏切られたと感じており、その失望はいまだ消えていない。
プレミアリーグが呼んでいる
トモリにはサウジアラビアでも移籍市場がある。移籍市場の序盤には、シモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラル、そして友人テオ・エルナンデスのいる同クラブのターゲットだった。探りを入れるような接触はあったが、ミランと評価・検討する具体的なオファーには至らなかった。本当の意味で具体的な打診が届いたのはプレミアリーグからだ。コヴェントリーからニューカッスルまで、さらにウェストハムやアストン・ヴィラも含まれる中で、フィカヨが確信を持って前向きな姿勢を示した唯一のクラブに見えるのがアストン・ヴィラだ。
アストン・ビラは様子を見ている
ここ数日、アストン・ヴィラはミランと、特に2つの案件について交渉を続けている。レアオの件、そして言うまでもなくトモリの件だ。 両クラブは1000万にボーナスを加えた評価額で歩み寄っているように見えたが、この数時間でヴィランズは、クラブ・ブルージュとのオルドネス獲得案件に取り組んでいるため、いったんブレーキをかけた。
アストン・ヴィラと非常に良好な関係を築いているアルマシュタットは、成立への期待を胸に接触の再開を図る。もし不調に終われば、ミランは移籍市場終了のゴングが鳴るまでに重い契約を整理することを目標に、引き続きイングランド市場で動いていくことになる。
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