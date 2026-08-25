ここ数日、アストン・ヴィラはミランと、特に2つの案件について交渉を続けている。レアオの件、そして言うまでもなくトモリの件だ。 両クラブは1000万にボーナスを加えた評価額で歩み寄っているように見えたが、この数時間でヴィランズは、クラブ・ブルージュとのオルドネス獲得案件に取り組んでいるため、いったんブレーキをかけた。

アストン・ヴィラと非常に良好な関係を築いているアルマシュタットは、成立への期待を胸に接触の再開を図る。もし不調に終われば、ミランは移籍市場終了のゴングが鳴るまでに重い契約を整理することを目標に、引き続きイングランド市場で動いていくことになる。