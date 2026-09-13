昨日までに、ビルドアップの局面でモドリッチが5回連続でミスする姿を見たことがある人がどれだけいただろうか。おそらく誰もいない。 チームメートから「ルキータ」と呼ばれる彼は、ロングパス成功率50％、前進パス成功率38％（8本中3本成功）、ボックス内へのパス成功率40％（40％）にとどまった。クロアチア代表の名手が非常に苦しんだパフォーマンスについての見解は、アモリム本人の言葉に集約されている。 「ルカが試合で心地よくプレーできるようにするには、僕たちがボールを本当にうまく扱わなければならない。試合を絶え間ない切り替えと、むやみに走り回る展開にしてしまえば、それはルカ向きの試合ではない。だからこそ後半にムサを投入してやり方を変えた。中盤でもう少し走力が必要だと分かっていたからだ。そのうえで、ルカは最終ラインのセンターバックの近くまで下がりすぎていたと思う。そうなると、ビルドアップの出だしに4人を使うことになり、ライン間でプレーする人数が減ってしまう。ルカと一緒にプレーできることはここ数試合で示してきたが、そのためには試合をボール保持とコントロールで支配する展開に変えなければならない。走り合いの試合にしてしまえば、彼にとっては不可能になる」