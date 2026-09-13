モドリッチに代えてムサを投入したことは、ミランがラツィオ相手に2-2へ持ち込んだ反撃の鍵の一つだった。そう書くだけでも少なからずインパクトがある。というのも、語っているのはサッカー界のレジェンドであるクロアチア人のモドリッチと、元バレンシアのまずまずのMFであるムサだからだ。前置きとして言っておくべきなのは、どんな偉大な選手にも悪い日はあるということ。そしてモドリッチに関しては、ロッソネリのユニフォームを着てから最悪のパフォーマンスだったと冷静に言っていいだろう。背番号14の輝きは、ガットゥーゾが準備した息苦しいほどのプレッシングと、前半のミランのトップ下とウイングの停滞感の両方によってかき消された。
翻訳者：
ミラン、数字が示すモドリッチの苦戦 アモリムはクロアチア代表MFのための特別な起用法を検討している
データは明らかな困難を示している
昨日までに、ビルドアップの局面でモドリッチが5回連続でミスする姿を見たことがある人がどれだけいただろうか。おそらく誰もいない。 チームメートから「ルキータ」と呼ばれる彼は、ロングパス成功率50％、前進パス成功率38％（8本中3本成功）、ボックス内へのパス成功率40％（40％）にとどまった。クロアチア代表の名手が非常に苦しんだパフォーマンスについての見解は、アモリム本人の言葉に集約されている。 「ルカが試合で心地よくプレーできるようにするには、僕たちがボールを本当にうまく扱わなければならない。試合を絶え間ない切り替えと、むやみに走り回る展開にしてしまえば、それはルカ向きの試合ではない。だからこそ後半にムサを投入してやり方を変えた。中盤でもう少し走力が必要だと分かっていたからだ。そのうえで、ルカは最終ラインのセンターバックの近くまで下がりすぎていたと思う。そうなると、ビルドアップの出だしに4人を使うことになり、ライン間でプレーする人数が減ってしまう。ルカと一緒にプレーできることはここ数試合で示してきたが、そのためには試合をボール保持とコントロールで支配する展開に変えなければならない。走り合いの試合にしてしまえば、彼にとっては不可能になる」
異なる使い方
ムサのダイナミズム、そしてトランジション局面を素早く攻撃へと変える能力は、アモリムにとってこの初期段階ではあまりにも重要だ。チームは、主導権を握るサッカーを目指すには、フィジカル面でもメンタル面でもまだ輝きを欠いている。だからこそ、このポルトガル人指揮官はモドリッチの起用法を個別に考えなければならない。41歳になったばかりの元バロンドール受賞者に奇跡を求めることはできない。相手の特徴を見極める中で、モドリッチとムサについて評価を下す必要がある。背番号14は、低いブロックを敷いて戦う相手に対してこそ、その魔法のすべてを発揮できるのであって、ラツィオのように高い位置からボール保持者にアタックし、ピッチ全体で1対1を仕掛けてくる相手には向いていない。モドリッチは戦術的な曖昧さを抱えた存在であり、それはこの選手の計り知れない偉大さ、そしてミラノでの経験の中で誇りと犠牲心を持って示してきたことへの敬意も込めて、解決されるべき問題だ。
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