ミランの移籍市場は第2段階へ。現時点でゴンサロ・ラモスとマリオ・ギラに約1億ユーロを投じており、この段階では放出が中心となる見込みです。 戦力強化のためには、適切な条件で選手を放出することが重要だが、必須ではない。売却損を避けることが最大の目標だ。不要となった選手をケースバイケースで見ていこう。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、放出市場の時期：余剰選手全員を売却し、損失を回避するための最低額
主要事例
ミランの移籍市場はラファエル・レアオを中心に動いている。ポルトガル人FWは環境を変えたい意向を示しており、クラブは6000万ユーロ近い移籍金を得ようとしている。背番号10の帳簿価値は1121万ユーロ。
さらに、プレミアリーグ複数クラブが関心を示す2人の英国人選手も放出候補で、トモリは5651万ユーロ、ロフタス＝チークは4844万ユーロの帳簿価値がある。
フォファナは残留希望だが、クラブは代理人に売却方針を伝達。移籍市場価格は2500万ユーロ、評価損を出さない最低額は1300万ユーロ。
一方、サンティアゴ・ヒメネスは貸借対照表上の残高2000万ユーロを保証するクラブを見つけるのは難しく、買い取り義務付きのレンタル移籍が濃厚だ。
保留中
チュクウェゼとムサは、それぞれフルハムとアタランタへのレンタル移籍から戻った。アモリム監督はプレシーズン初期に両選手をテストしており、残留の可能性がある。ナイジェリア人選手の帳簿価は876万6000、アメリカ人MFのは847万1000だ。
安全な譲渡
ベナセルの去就は複雑だ。カタール移籍は合意間近とされたが、公式発表はない。帳簿価値1403万ユーロに対し年俸400万ユーロと高額で、契約解消が模索されている。 エストゥピナンはアストン・ヴィラへの移籍が濃厚で、帳簿価1360万ユーロに対し売却益も期待される。招集外となったボンドのケースも難航。複数オファーがあるものの、売却損回避には693.8万ユーロが必要で、買い手には重い負担だ。
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