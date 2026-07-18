ミラン、放出市場の時期：余剰選手全員を売却し、損失を回避するための最低額

ミランの移籍市場はラファエル・レアオを中心に動いている。ポルトガル人FWは環境を変えたい意向を示しており、クラブは6000万ユーロ近い移籍金を得ようとしている。背番号10の帳簿価値は1121万ユーロ。





さらに、プレミアリーグ複数クラブが関心を示す2人の英国人選手も放出候補で、トモリは5651万ユーロ、ロフタス＝チークは4844万ユーロの帳簿価値がある。





フォファナは残留希望だが、クラブは代理人に売却方針を伝達。移籍市場価格は2500万ユーロ、評価損を出さない最低額は1300万ユーロ。





一方、サンティアゴ・ヒメネスは貸借対照表上の残高2000万ユーロを保証するクラブを見つけるのは難しく、買い取り義務付きのレンタル移籍が濃厚だ。