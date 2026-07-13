ルーベン・アモリム率いる新ミランは本日、ミラネッロで2026/2027シーズンに向けたトレーニングを開始した。移籍市場も注視しており、ゴンサロ・ラモスとマリオ・ギラを約1億ユーロで獲得した後も、さらに補強する余地がある。 ポルトガル人監督の要求をオーナーのジェリー・カルディナーレが認めるには、プロジェクト外選手を整理して予算を増やす必要がある。
翻訳者：
ミラン、放出の時期：トモリ、エストゥピナン、フォファナ、ロフタス＝チーク、レアオが候補――今後の行方は？
著名な人物たち
トモリ、フォファナ、エストゥピナン、ロフタス＝チーク、レアオの5人はミラン退団が濃厚で、クラブは移籍先を探している。 すでに噂や代理人からの初期打診が始まっており、クラブは移籍で最大限の収益を得ようとしている。決算上の損失を避けるためであり、アモリム監督が採用する3-4-2-1の空いているポジションを埋めるためでもある。 エストゥピナンとレアオは休暇中で本日ミラネッロにはいないが、トモリ、ロフタス＝チーク、フォファナは合宿に招集され、新監督の下で通常通りトレーニングを行う。
プレミアリーグの移籍動向
ミランは買い手に「契約状況は異なるが、誰一人値下げして放出しない」と明確に伝えた。 具体的な動きはプレミアリーグからで、昇格したコヴェントリー・シティが、フランク・ランパード監督（チェルシー時代に2人を指導）が注目するトモリとロフタス＝チークに興味を示している。 2人の契約は2027年6月までだが、更新交渉は難航しており、年俸が最大の課題だ。トモリは年350万ユーロ、ロフタス＝チークは年400万ユーロで、クラブの負担は大きい。 さらに、昨夏ブライトンから約2000万ユーロで加入したエストゥピナンも低調なパフォーマンスで評価を落としている。アストン・ヴィラが先日問い合わせ、初期評価額は約1500万ユーロとみられる。
フォファナは欠場
一方、ユスフ・フォファナとラファエル・レアオの去就は注目されているが、現時点では大きな動きはない。 クラブは昨年1月にガラタサライからのオファーを検討したように、彼の放出を否定していない。そのため、本人はフランスまたはイングランドでの新天地を探し始めた。契約は2028年6月までで、年俸は手取り約300万ユーロ。 クラブは2024年夏にモナコから2000万ユーロで獲得した投資を回収できる移籍金を希望している。
メンデス、レアオの任務に就く
ワールドカップで精彩を欠いたポルトガル人FWについては、早ければ今週にも重要な進展が見込まれる。ポルトガル代表が優勝争いから脱落したことで、ミランからレアオの移籍交渉を任されているジョルジェ・メンデス氏は、ここ数週間で浮上した糸口を本格的に進めることができる。 トルコのガラタサライなど既知の選択肢は本人が現時点で検討していないが、サウジアラビアのアル・ヒラル、アル・ナセル、アル・イッティハドは巨額資金を提示しており、移籍先として有力だ。 レアオ本人はプレミアリーグからのオファーを待ち望んでおり、イタリアで7年間活躍した後もトップレベルでプレーしたいと考えている。ミランは売却で6000万ユーロ以上の収入を見込んでいる。
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