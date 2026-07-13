ミラン、放出の時期：トモリ、エストゥピナン、フォファナ、ロフタス＝チーク、レアオが候補――今後の行方は？

ワールドカップで精彩を欠いたポルトガル人FWについては、早ければ今週にも重要な進展が見込まれる。ポルトガル代表が優勝争いから脱落したことで、ミランからレアオの移籍交渉を任されているジョルジェ・メンデス氏は、ここ数週間で浮上した糸口を本格的に進めることができる。 トルコのガラタサライなど既知の選択肢は本人が現時点で検討していないが、サウジアラビアのアル・ヒラル、アル・ナセル、アル・イッティハドは巨額資金を提示しており、移籍先として有力だ。 レアオ本人はプレミアリーグからのオファーを待ち望んでおり、イタリアで7年間活躍した後もトップレベルでプレーしたいと考えている。ミランは売却で6000万ユーロ以上の収入を見込んでいる。