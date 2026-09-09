ローマは一日にして成らず。 ミランでは、このことわざが、カーディナーレがアモリム、そして統合型のワーキンググループとともに、今冬の移籍市場で特段の予算制限なく的確な補強を加えることになるチームづくりの土台を築いた、昨夏の補強戦略を表すのに最適なものと受け止められている。
翻訳者：
ミラン、左サイドの新たな候補にスベンソン浮上 ボルシア・ドルトムントの万能戦士に関心
左方向への転換
昨日ポルトガルから届いた、ミランとベンフィカの間で進んでいたエストゥピニャン移籍交渉が、最終的にアモリムの意向によって破談に終わったというニュースは、ミランが自チームの左サイドを手薄だと見ており、そのエリアの強化に本格的に取り組む意向であることを裏付けている。現時点では、このエクアドル代表はバルテザーギよりも計算できる存在だが、フロントの構想では、さらにクオリティーの高い補強に動くことも可能だ。
スヴェンソン案
ミランとユヴェントスのフロント陣が注目するプロフィールの中で、ひときわ目を引くのがダニエル・スベンソンの名前だ。スウェーデン人サイドプレーヤーの同選手は、現在ボルシア・ドルトムントに所属している。ミランのダニエル・スベンソンへの関心について伝えたのは、移籍市場に特化したドイツメディアFussballdatenだ。報道によれば、ミランは情報照会を行ったという。スベンソンは2025年2月にデンマークのノアシェランからレンタル移籍でドイツに渡り、それ以来ボルシア・ドルトムントの黄色と黒のユニフォームを着ている。シーズン終了後、ボルシア・ドルトムントは2002年生まれの同選手のパフォーマンスに納得し、650万ユーロで買い取りオプションを行使した。
スヴェンソンとは誰か
スベンソンは主に攻撃的なサイドバックとしてキャリアをスタートさせたが、その後はまさに万能型の選手へと進化してきた。強度の高さによって中盤でもプレーでき、状況判断にも優れ、際立った持久力も備えている。昨日のチャンピオンズリーグ、ビジャレアル戦では3バックの左ストッパーとしてプレーし、7点相当のパフォーマンスを披露した。
際立った身体能力に加え、明確な戦術眼と素早く攻守を切り替える能力を備えるスベンソンは、アモリムの3-4-2-1において上下動を繰り返すウイングバックとして起用するのにふさわしい特長を持つ選手だ。ポルトガル人指揮官が志向するプレーメカニズムにも完璧にフィットするタイプと言える。常に最大限の幅を取り、継続的な推進力をもたらし、守備局面でも高いカバー力を保証できる選手の獲得を重視してきた指揮官だからだ。
Fussballdaten の報道によると、スベンソンの評価額は4000万〜4500万ユーロの間とされている。
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