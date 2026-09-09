スベンソンは主に攻撃的なサイドバックとしてキャリアをスタートさせたが、その後はまさに万能型の選手へと進化してきた。強度の高さによって中盤でもプレーでき、状況判断にも優れ、際立った持久力も備えている。昨日のチャンピオンズリーグ、ビジャレアル戦では3バックの左ストッパーとしてプレーし、7点相当のパフォーマンスを披露した。





際立った身体能力に加え、明確な戦術眼と素早く攻守を切り替える能力を備えるスベンソンは、アモリムの3-4-2-1において上下動を繰り返すウイングバックとして起用するのにふさわしい特長を持つ選手だ。ポルトガル人指揮官が志向するプレーメカニズムにも完璧にフィットするタイプと言える。常に最大限の幅を取り、継続的な推進力をもたらし、守備局面でも高いカバー力を保証できる選手の獲得を重視してきた指揮官だからだ。





Fussballdaten の報道によると、スベンソンの評価額は4000万〜4500万ユーロの間とされている。