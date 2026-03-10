ミラン、将来の9番にアッレグリ（とレアオ）の要素：キアンが気に入っている、フィオレンティーナとの交渉状況

ミランは来シーズンの準備を続けている。 アルド・ロッシ通りの考えでは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるチームが、インテルとのダービー戦に1-0で勝利した好調ぶりを、現在のセリエAでも維持しており、首位ネラッズーリに7ポイント差で追いついていることから、チャンピオンズリーグ復帰が期待されるシーズンとなるだろう。
しかし、2026/27シーズンに向けて、ミランは将来の9番に関する問題を解決したいと考えている。
フィオレンティーナのフォワード、モイゼ・ケアンがミランの獲得候補リストに常に名を連ねていることは周知の事実だ。ここ数カ月の移籍市場に関する経営陣と技術スタッフとの会議で、このイタリア代表ストライカーの名前が関係者の間で常に話題に上っていたことも秘密ではない。
ファブリツィオ・ロマーノとマッテオ・モレットがYouTubeで語っていることからも、キアンは1月の時点でミランが注目していた選手だったことがわかる。 しかし、フィオレンティーナは、クラブの運命にとってこの選手があまりにも重要であり（トスカーナ州のチームは降格を回避するために戦っており、クレモネーゼが占める3位から1ポイントしかリードしていないという危険な順位状況も考慮して）、彼はフィレンツェでシーズンを終えるだろうことをほのめかした。
しかし、将来的に何が変化する可能性があるのでしょうか？
キーンのプロフィールは、その特徴からマッシミリアーノ・アッレグリ監督（ユヴェントス時代に彼を指導し、よく知っている）が最も好むものだが、両クラブのシーズン終了後の状況にもよるものの、ミランが夏に再び獲得に動くかどうか、またその方法については理解しておく必要がある。
アッレグリに加えて、元ヴェローナのセンターフォワードを推しているのは、彼の親友であるラファエル・レオだ。友情と尊敬は、将来的に彼をロンバルディアの州都に近づけるかもしれない2つの要素だ。
したがって、フィオレンティーナが交渉の席に着き始める可能性のある提案は、現在の選手とクラブの契約に重要な解約条項が含まれていることも考慮すると、理解できるものである。
詳細を思い出そう：7月1日から15日の間に、6200万ユーロ。ミランは、イタリア代表のフォワードについて非常に詳細な資料を持っていて、キーンのフィオレンティーナでのキャリアは終わりに近づいていると感じている。
ロッソネリは、フィオレンティーナと、技術的な対価、あるいは契約条項の金額とは異なる提案（その金額は、クラブの基準や、現在の選手の市場価値から見て明らかに高額であると考えられている）を含めて交渉を行う可能性がある。