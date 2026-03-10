ミラン、将来の9番にアッレグリ（とレアオ）の要素：キアンが気に入っている、フィオレンティーナとの交渉状況

フィオレンティーナのフォワード、モイゼ・ケアンがミランの獲得候補リストに常に名を連ねていることは周知の事実だ。ここ数カ月の移籍市場に関する経営陣と技術スタッフとの会議で、このイタリア代表ストライカーの名前が関係者の間で常に話題に上っていたことも秘密ではない。

ファブリツィオ・ロマーノとマッテオ・モレットがYouTubeで語っていることからも、キアンは1月の時点でミランが注目していた選手だったことがわかる。 しかし、フィオレンティーナは、クラブの運命にとってこの選手があまりにも重要であり（トスカーナ州のチームは降格を回避するために戦っており、クレモネーゼが占める3位から1ポイントしかリードしていないという危険な順位状況も考慮して）、彼はフィレンツェでシーズンを終えるだろうことをほのめかした。