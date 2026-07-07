「バランス」という概念がすべてを動かす。3バックはアモリム監督の下でも継続される見込みだ。 真の新機軸は、ピッチ内でプレーを組み立て、チャンスとゴールを生み出せる選手を探すこと。ゴンサロ・ラモスの背後に2人の攻撃的MFを置く方針は移籍市場でも明確だ。ンクンクとプリシッチの残留が確実視される中、補強資金を確保するため、レアオを6000万ユーロで放出する必要がある。
翻訳者：
ミラン、実力重視：アモリム監督が2人の攻撃的MF起用、カレツァスとウズンが候補
カレツァスが再注目され、移籍金は4000万ユーロ。
ミランのスカウトは昨年3月から、ゲンクに所属するギリシャ代表MFコンスタンティノス・カレツァス（2007年生まれ）を追っている。まだ若いが、クラブと代表で通算100試合以上に出場している。 所属クラブとは2029年まで契約延長したばかりで、移籍金は約4000万ユーロとされ、獲得は容易ではない。
UZUN、高所
カン・ウズンの名前は依然としてミランの話題に上がる。2006年生まれのアイントラハト・フランクフルト所属で、将来を見据えたロッソネリだけでなく、元アッレグリ監督率いるナポリも注目している。
ただし移籍金は約4500万ユーロと高額だ。
アラジャベゴヴィッチをめぐる競争
攻撃的ウイングよりトップ下だが、その才能はイブラヒモビッチやミランを魅了した。2007年生まれのカリム・アラジェベゴヴィッチは、すでに国際舞台で存在感を示し、ヨーロッパ中が注目する。ミランにとって懸念なのは、バイエル・レバークーゼンに所属する彼の才能ではなく、獲得競争の激しさだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。