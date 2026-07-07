ミラン、実力重視：アモリム監督が2人の攻撃的MF起用、カレツァスとウズンが候補

カン・ウズンの名前は依然としてミランの話題に上がる。2006年生まれのアイントラハト・フランクフルト所属で、将来を見据えたロッソネリだけでなく、元アッレグリ監督率いるナポリも注目している。

ただし移籍金は約4500万ユーロと高額だ。