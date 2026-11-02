ミラン はリーグ戦と欧州の舞台で控えるジェノア戦、フェレンツヴァーロシュ戦に集中している。一方、1月の移籍市場は、この数週間で露呈した課題に対処するため、クラブ首脳陣が動ける重要な機会となる。
ゴンサロ・イナシオは引き続き高く評価されている選手の一人で、特にルベン・アモリムからの評価が高い。ただ、クラブはガーディナーとスカウト部門全体の構想を踏まえ、特に北ヨーロッパで、より若い選手も探している。
ミラン はリーグ戦と欧州の舞台で控えるジェノア戦、フェレンツヴァーロシュ戦に集中している。一方、1月の移籍市場は、この数週間で露呈した課題に対処するため、クラブ首脳陣が動ける重要な機会となる。
ゴンサロ・イナシオは引き続き高く評価されている選手の一人で、特にルベン・アモリムからの評価が高い。ただ、クラブはガーディナーとスカウト部門全体の構想を踏まえ、特に北ヨーロッパで、より若い選手も探している。
マッテオ・モレット氏によると、ミランはセネガル人DFマシレ・シラの動向を注視しているという。母国ではすでに、元ナポリのカリドゥ・クリバリのような象徴的存在にたとえられている。シラは去る1月、ノルウェーのリンから150万ユーロで獲得されて以来、強豪ユニオン・サン＝ジロワーズでプレーしており、2030年までの契約を結んでいる。
シラは2005年1月7日にセネガルで生まれ、3年前からヨーロッパでプレーしている。最初はフランスのポー、続いてノルウェーのリンでプレーし、ユニオン・サン＝ジロワーズでジュピラー・リーグへステップアップした。今季はリーグ戦9試合に出場して1ゴールを記録。身長196センチでフィジカルに優れた右利きのDFだ。守備陣の前で守備的MFとしてもプレーできる。幼い頃、セネガルのアカデミー ディアンバルスFCで務めていたポジションだ。トランスファーマルクトによると、市場価値は約500万ユーロ。
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