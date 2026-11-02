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ミラン はリーグ戦と欧州の舞台で控えるジェノア戦、フェレンツヴァーロシュ戦に集中している。一方、1月の移籍市場は、この数週間で露呈した課題に対処するため、クラブ首脳陣が動ける重要な機会となる。

ゴンサロ・イナシオは引き続き高く評価されている選手の一人で、特にルベン・アモリムからの評価が高い。ただ、クラブはガーディナーとスカウト部門全体の構想を踏まえ、特に北ヨーロッパで、より若い選手も探している。