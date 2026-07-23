9時にミラネッロ入りしたカルディナーレをきっかけに、特に移籍市場の面で非常に慌ただしい一日が始まった。ミランのオーナーはルベン・アモリムと長時間にわたって話し合い、ミラネッロでの最初の2週間の仕事も踏まえながら、現状について非常に踏み込んだ確認を行った。ポルトガル人指揮官は、フィカヨ・トモリが自身の構想に入っておらず、今夏の移籍市場で確実にクラブを去るため、守備陣で引き続き補強を進める必要があると改めて強調した。
Calciomercato
翻訳者：
ミラン、守備強化へアモリム監督の本命は引き続きイナシオ：代替案は以下の通り
イナシオが本命。
ミランの今夏の移籍市場が、安売り価格で済むものにはならないことは、すでにかなり明らかだ。センターフォワードの問題を、ゴンサロ・ラモスへの巨額投資で慌ただしく解決した後、ミランは今度は守備陣に目を向けなければならない。このポジションではアモリムが2人の補強を望んでいる。1人目はスペイン人のヒラで到着済みで、2人目はポルトガル語を話す選手になる可能性が高い。イナシオは、新たにミランを率いる指揮官にとって依然として第一候補のままだ。
イナシオに必要と見込まれる金額は、スポルティング・リスボン次第ではあるものの、3500万ユーロ前後になる見通しだ。重要な売却益を確保する必要があるのは明らかである。 この意味で、レオンは依然として去就が不透明で、チームを離れる可能性が最も高い選手とみられている。
代替案
ミランはメンデスと、チアゴ・ガブリエウの状況についても話し合った。レッチェのDFにはナポリも関心を示しており、移籍金は2500万ユーロ前後。選択肢の一つになり得る。ここ数日では、ミランにコロンビア人DFのルクミも売り込まれている。ルクミは今夏の移籍市場に限って有効な約束をボローニャから取り付けており、2600万～2700万ユーロで退団できる。ウディネーゼのDFクリステンセンとソレへの線は、やや後退している。
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