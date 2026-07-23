ミランの今夏の移籍市場が、安売り価格で済むものにはならないことは、すでにかなり明らかだ。センターフォワードの問題を、ゴンサロ・ラモスへの巨額投資で慌ただしく解決した後、ミランは今度は守備陣に目を向けなければならない。このポジションではアモリムが2人の補強を望んでいる。1人目はスペイン人のヒラで到着済みで、2人目はポルトガル語を話す選手になる可能性が高い。イナシオは、新たにミランを率いる指揮官にとって依然として第一候補のままだ。





イナシオに必要と見込まれる金額は、スポルティング・リスボン次第ではあるものの、3500万ユーロ前後になる見通しだ。重要な売却益を確保する必要があるのは明らかである。 この意味で、レオンは依然として去就が不透明で、チームを離れる可能性が最も高い選手とみられている。