アモリム新体制のミランへの注目が急上昇している。ゴンサロ・ラモスとギラの加入は、カルディナーレの大きな野心を示し、クラブは再び栄冠を狙う。その第一歩として、明日6月13日（月）にミラネッロで合宿が始まる。
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ミラン、夏季合宿メンバー：イドリッシとゲルニエが初招集、ボンドは外れる
招集選手
ルーベン・アモリム監督は、明日ミラネッロで行われる合宿に26人のロッソネリ選手を招集した。新加入マリオ・ギラがプレシーズンに合流する一方、ゴンサロ・ラモスは休暇中。 復帰組ではチュクウェゼとムサが注目され、若手ではコモットとカマルダが台頭している。カルナゴのトレーニングセンターに集まったメンバーは以下のとおりだ。
アモリム監督が合宿に招集した26名
GK
：ブイエ、ピッタレッラ、テラッチャーノ・P、トリアーニ。
DF
：アテカメ、バルテサギ、ガッビア、ギラ、カラカ、オドグ、パブロヴィッチ、テラッチャーノ・F、トモリ
MF
：シセ・A、コモット、フォファナ、ロフタス＝チーク、ムサ、リッチ。
FW
カマルダ、チュクウェゼ、ゲルニエ、イドリッシ、コスティッチ、ンクンク、オッソラ。
ボンディングアウト
ロフタス＝チークやフィリッポ・テラッチャーノなど、退団が噂される選手は多い。彼らはアモリム監督の信頼を得ようとしているが、ウォーレン・ボンドはすでに戦力外とされた。クレモネーゼからのレンタルバックであるこのフランス人MFは、チーム計画外となり移籍市場に。評価額は約800万ユーロ。
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