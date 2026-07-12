ルーベン・アモリム監督は、明日ミラネッロで行われる合宿に26人のロッソネリ選手を招集した。新加入マリオ・ギラがプレシーズンに合流する一方、ゴンサロ・ラモスは休暇中。 復帰組ではチュクウェゼとムサが注目され、若手ではコモットとカマルダが台頭している。カルナゴのトレーニングセンターに集まったメンバーは以下のとおりだ。





アモリム監督が合宿に招集した26名

GK

：ブイエ、ピッタレッラ、テラッチャーノ・P、トリアーニ。

DF

：アテカメ、バルテサギ、ガッビア、ギラ、カラカ、オドグ、パブロヴィッチ、テラッチャーノ・F、トモリ

MF

：シセ・A、コモット、フォファナ、ロフタス＝チーク、ムサ、リッチ。

FW

カマルダ、チュクウェゼ、ゲルニエ、イドリッシ、コスティッチ、ンクンク、オッソラ。