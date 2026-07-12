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ミラン、夏季合宿メンバー：イドリッシとゲルニエが初招集、ボンドは外れる

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移籍情報

ミラノ、7月13日（月）にトップチームの合宿が始まる：ルーベン・アモリム監督が発表した招集メンバーは以下の通り

アモリム新体制のミランへの注目が急上昇している。ゴンサロ・ラモスとギラの加入はカルディナーレの大きな野心を示し、クラブは再び栄冠を狙う。その第一歩として、明日6月13日（月）にミラネッロで合宿が始まる。

  • 招集選手

    ルーベン・アモリム監督は、明日ミラネッロで行われる合宿に26人のロッソネリ選手を招集した。新加入マリオ・ギラがプレシーズンに合流する一方、ゴンサロ・ラモスは休暇中。 復帰組ではチュクウェゼとムサが注目され、若手ではコモットとカマルダが台頭している。カルナゴのトレーニングセンターに集まったメンバーは以下のとおりだ。


    アモリム監督が合宿に招集した26名

    GK
    ブイエ、ピッタレッラ、テラッチャーノ・P、トリアーニ。

    DF
    アテカメ、バルテサギ、ガッビア、ギラ、カラカ、オドグ、パブロヴィッチ、テラッチャーノ・F、トモリ

    MF
    シセ・A、コモット、フォファナ、ロフタス＝チーク、ムサ、リッチ。

    FW
    カマルダ、チュクウェゼ、ゲルニエ、イドリッシ、コスティッチ、ンクンク、オッソラ。

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  • ボンディングアウト

    ロフタス＝チークやフィリッポ・テラッチャーノなど、退団が噂される選手は多い。彼らはアモリム監督の信頼を得ようとしているが、ウォーレン・ボンドはすでに戦力外とされた。クレモネーゼからのレンタルバックであるこのフランス人MFは、チーム計画外となり移籍市場に。評価額は約800万ユーロ。

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