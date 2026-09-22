5月25日、Red Birdは共同声明で、スポーツ部門と経営陣の全体を一斉に解任したことを正式にした。元ミランのCEOであるGiorgio Furlanは、きょうまで形式上はその職にとどまっていた。実際、商業登記簿の記載にはミランの新たな組織図が示されており、元CEOの名前はもはや取締役会に存在しない。