5月25日、Red Birdは共同声明で、スポーツ部門と経営陣の全体を一斉に解任したことを正式にした。元ミランのCEOであるGiorgio Furlanは、きょうまで形式上はその職にとどまっていた。実際、商業登記簿の記載にはミランの新たな組織図が示されており、元CEOの名前はもはや取締役会に存在しない。
AC Milan
翻訳者：
ミラン、前CEOのジョルジョ・フルラーニが正式にクラブを去ることになった
新しい取締役会の構成
構成は以下の通り。
取締役会会長
パオロ・スカローニ
最高経営責任者
マッシモ・カルヴェッリ
取締役
ジェリー・カルディナーレ
ステファノ・コチーリオ
ランディ・ルイス・レヴィーン
リッカルド・ステファネッリ
ロバート・ジェイ・クライン
ダビド・カステルブランコ
アルフレード・クラカ
Xで、弁護士のフェリーチェ・ライモンドは次のように説明している。「取締役会は現在、最低人数に達した。定款第15条では、取締役会は定時株主総会で選任される最低9人から最大15人のメンバーで構成されると定められている」
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