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Gerry Cardinale Giorgio Furlani MilanAC Milan
翻訳者：

ミラン、前CEOのジョルジョ・フルラーニが正式にクラブを去ることになった

ACミラン

ジョルジョ・フルラーニは、元ACミランの最高経営責任者で、正式にミランを離れた。新たな取締役会の構成。

5月25日、Red Birdは共同声明で、スポーツ部門と経営陣の全体を一斉に解任したことを正式にした。元ミランのCEOであるGiorgio Furlanは、きょうまで形式上はその職にとどまっていた。実際、商業登記簿の記載にはミランの新たな組織図が示されており、元CEOの名前はもはや取締役会に存在しない。                                                        

  • 新しい取締役会の構成

    構成は以下の通り。

    取締役会会長
    パオロ・スカローニ

    最高経営責任者
    マッシモ・カルヴェッリ

    取締役
    ジェリー・カルディナーレ
    ステファノ・コチーリオ
    ランディ・ルイス・レヴィーン
    リッカルド・ステファネッリ
    ロバート・ジェイ・クライン
    ダビド・カステルブランコ
    アルフレード・クラカ

    Xで、弁護士のフェリーチェ・ライモンドは次のように説明している。「取締役会は現在、最低人数に達した。定款第15条では、取締役会は定時株主総会で選任される最低9人から最大15人のメンバーで構成されると定められている」

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