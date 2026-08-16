その火消しに乗り出したのが、昨日ミラネッロで指揮を執る全権監督ルベン・アモリム監督だ。ポルトガル人指揮官は次のように認めた。"ラビオ、モドリッチ、メニャンはより多くプレーしていたため、より多くの日数を与えた。私にとってはそれが重要だった。 私は選手たちにその追加の日数を与えた。というのも、彼らが今日の試合に出場できないことはすでに分かっていたからだ。 だから彼らにはさらに3日間を与えた。何も変わらない。そして、これは選手たちではなく、私の決定だったと言うことが私にとって本当に重要だ。 彼らには完全なプログラムがあり、そのプログラムに従った。実際にそうしたという証拠もあるからだ」。これでファンとの亀裂は修復されるのだろうか。