追加で与えられていた休暇は正式に終了し、マイク・メニャンとアドリアン・ラビオが予定通りミラネッロに姿を見せた。新シーズン2026/2027をミランの一員としてスタートさせるためだ。
マンチェスター・ユナイテッドとの親善試合直後、ルベン・アモリムは、予定より遅れて戻った2人をめぐる論争の沈静化を図っていた。あとは彼らがピッチ上で答えを示し、その態度に失望しているサポーターの信頼を取り戻せるかが問われる。
追加で与えられていた休暇は正式に終了し、マイク・メニャンとアドリアン・ラビオが予定通りミラネッロに姿を見せた。新シーズン2026/2027をミランの一員としてスタートさせるためだ。
マンチェスター・ユナイテッドとの親善試合直後、ルベン・アモリムは、予定より遅れて戻った2人をめぐる論争の沈静化を図っていた。あとは彼らがピッチ上で答えを示し、その態度に失望しているサポーターの信頼を取り戻せるかが問われる。
ミランはポーランドでの敵地での勝利した親善試合を終えて戻り、間を置かずに再びピッチに立つ。ルベン・アモリムには、チームに自身の技術的・戦術的なアイデアを浸透させるため、なお多くの仕事が残されている。11時にトレーニングが始まる予定で、昨日プレーした選手たちには回復メニューが組まれる可能性が高い。このセッションには、マニャンとラビオはおそらく参加しない。今後の取り組みを始めるうえでの臨床的な状況を把握するため、身体面とフィジカル面のテストを受ける必要があるためだ。ただし、物議を醸していた追加休暇は正式に終了しており、2人がいること自体は確認されている。
というのもここ数日、フランス代表の2選手がクラブに対し、休暇期間を数日延長したいと求めた判断が大きな議論を呼んでいたからだ。当初は8月12日に合流予定だったが、数日遅らせたいという要望を受け、クラブとの合意のもとで復帰は今日まで延期された。
この動きはファンの怒りを招いた。議論を呼ぶSNS上での動き（例えばメニャンはインスタグラムからミランに関する記述をすべて削除した）を伴っていたことだけでなく、主将であり、ツアーにも参加していなかったにもかかわらず、フランコ・バレージの葬儀のためにミラノに姿を見せることすらなかったからだ。
その火消しに乗り出したのが、昨日ミラネッロで指揮を執る全権監督ルベン・アモリム監督だ。ポルトガル人指揮官は次のように認めた。"ラビオ、モドリッチ、メニャンはより多くプレーしていたため、より多くの日数を与えた。私にとってはそれが重要だった。 私は選手たちにその追加の日数を与えた。というのも、彼らが今日の試合に出場できないことはすでに分かっていたからだ。 だから彼らにはさらに3日間を与えた。何も変わらない。そして、これは選手たちではなく、私の決定だったと言うことが私にとって本当に重要だ。 彼らには完全なプログラムがあり、そのプログラムに従った。実際にそうしたという証拠もあるからだ」。これでファンとの亀裂は修復されるのだろうか。
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