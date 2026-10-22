あまりに厳格で厳しい判定や、行き過ぎだったかもしれないレッドカードについて議論することはできる。だが、メニャンの愚行は消えない。チームが相手に屈していく様子に、このフランス人GKがいら立っていたのは確かだろう。しかし、それでもアダムスに対するあからさまな行為は正当化できない。試合後のアモリムも同じ考えだ。「ピッチ上では11対11のままでいなければならない。特に経験豊富な選手はそうだ。ただ、繰り返すが、今日は試合にならなかった。これからも試合が控えている。体力を

回復し、すぐに次の試合を考えなければならない。確かに、1人少ない状態でプレスをかけようとして、懸命に走り、苦しい戦いを強いられた。そして、あらゆる点で悪いパフォーマンスだった。だが、今は気持ちを切り替え、リーグ戦に集中しよう」