ラビオはサッスオーロと対戦したレッジョ・エミリアでの試合後にも、アタランタと対戦したサン・シーロでの試合後にも、チームメートに警鐘を鳴らしていた。このチームにはメンタリティーの問題がある。昨季の影響はいくらか残っている。ミランはほぼシーズンを通じて2位から3位につけながら、失速してチャンピオンズリーグ出場圏外に転落した。ボーンマスのように戦術面で準備の整ったチームを相手にするには、メンバーを大幅に入れ替えたことを差し引いても、まったく違うパフォーマンスと集中力が必要だった。 メニャンのようなリーダーからして、そうだった。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、依然として課題はメンタリティー。アモリムはメニャンらチームの「リーダー」とされる選手たちにも批判の矛先を向ける
アモリム対メニャン
あまりに厳格で厳しい判定や、行き過ぎだったかもしれないレッドカードについて議論することはできる。だが、メニャンの愚行は消えない。チームが相手に屈していく様子に、このフランス人GKがいら立っていたのは確かだろう。しかし、それでもアダムスに対するあからさまな行為は正当化できない。試合後のアモリムも同じ考えだ。「ピッチ上では11対11のままでいなければならない。特に経験豊富な選手はそうだ。ただ、繰り返すが、今日は試合にならなかった。これからも試合が控えている。体力を
回復し、すぐに次の試合を考えなければならない。確かに、1人少ない状態でプレスをかけようとして、懸命に走り、苦しい戦いを強いられた。そして、あらゆる点で悪いパフォーマンスだった。だが、今は気持ちを切り替え、リーグ戦に集中しよう」
報われない粘り
ボーンマスでピッチに立った経験豊富な選手の中には、エストゥピニャンとロフタス＝チークがいる。2人は批判の的となっているが、アモリム監督は強く擁護している。ポルトガル人指揮官は2人に出場機会とプレー時間を与え続けているものの、返ってきているのは低調なパフォーマンスばかりだ。意識を変え、状況を好転させるには、より信頼できる選手を探すことも必要なのだろうか。ウディネーゼ、ボローニャ、インテルとの次の3試合で、さらに多くのことが分かるだろう。
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