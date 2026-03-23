代表戦による中断期間が正式に始まった。ワールドカップ出場を夢見る選手、その準備に励む選手、そしてすぐに転機が訪れることを願って国内に残る選手たちがいる。ミランは多くの選手を代表に送り出し、国際的な存在感を維持しているが、一方でアッレグリ監督は、4月6日にマラドーナ・スタジアムで行われるナポリとの重要な一戦に向け、充実したメンバーで練習に取り組むことができる。 以下、各代表チームに招集されたロッソネリの選手一覧です：
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ミラン、代表戦に招集された選手たちの完全ガイド：アッレグリ監督と共にミラネッロに残る選手たち
猿が逃げ出した
フランス代表は、ブラジル（3月26日）とコロンビア（3月29日）との2連戦に臨む。ディディエ・デシャン監督は、ミラン所属のマイク・メイニャンとアドリアン・ラビオを招集したが、クリストファー・ンクンクとユスフ・フォファナは招集外となった。
アズーロはいない
イタリア代表のリノ・ガットゥーゾ監督は、木曜日の夜に行われる北アイルランドとのワールドカッププレーオフに向けた招集メンバーに、ミランの選手を1人も含めなかった。最近の噂とは裏腹に、U-21代表に招集されたダヴィデ・バルテサギも除外された。また、サムエレ・リッチや、先月の手術からの回復途上にあるマッテオ・ガッビアも招集外となった。
トモリが帰ってきた
トーマス・トゥヘル監督は、3年ぶりの招集となるフィカヨ・トモリを招集した一方、ルベン・ロフタス＝チークは、ホームで行われるウルグアイ戦（3月27日）および日本戦（3月31日）の招集メンバーから外れた。
ワールドカップ出場権を逃したセルビア代表は、カタール（3月26日）およびスペイン（3月27日）との親善試合2連戦に向け、ストラヒニャ・パブロヴィッチを招集した。
ベルギオ・ロッソネロ
コニ・デ・ウィンターとアレクシス・サエレマエカーズが、米国で行われる親善試合2連戦（3月28日の米国戦、4月1日のメキシコ戦）に向け、ベルギー代表に招集された。
プリシッチは、レアオは
予定通り発表があった。ラファエル・レアオは、内転筋の故障が再発したため、ポルトガル代表から米国戦およびメキシコ戦への招集を取り消された。 一方、クリスチャン・プリシッチは招集に応じ、3月28日の米国代表としてデ・ウィンターやサエレマカーズ率いるベルギー代表と対戦し、続いて4月1日にはポルトガル代表と対戦する。サンティアゴ・ヒメネスは、ポルトガル（3月29日（日））およびベルギー（4月1日）との2連戦に向けたメキシコ代表に招集されず、4月6日のナポリ戦に向けて万全の準備を整えることができる。
ルカ・モドリッチは、クロアチア代表を率いてコロンビア（3月27日）およびブラジル（4月1日）との親善試合に臨む。ドイツ代表はフルクルグを欠くことになり、彼はシーズン終盤に向けてコンディションを向上させるため、ミラネッロに残留する。