ミラン、代表戦に招集された選手たちの完全ガイド：アッレグリ監督と共にミラネッロに残る選手たち

予定通り発表があった。ラファエル・レアオは、内転筋の故障が再発したため、ポルトガル代表から米国戦およびメキシコ戦への招集を取り消された。 一方、クリスチャン・プリシッチは招集に応じ、3月28日の米国代表としてデ・ウィンターやサエレマカーズ率いるベルギー代表と対戦し、続いて4月1日にはポルトガル代表と対戦する。サンティアゴ・ヒメネスは、ポルトガル（3月29日（日））およびベルギー（4月1日）との2連戦に向けたメキシコ代表に招集されず、4月6日のナポリ戦に向けて万全の準備を整えることができる。





ルカ・モドリッチは、クロアチア代表を率いてコロンビア（3月27日）およびブラジル（4月1日）との親善試合に臨む。ドイツ代表はフルクルグを欠くことになり、彼はシーズン終盤に向けてコンディションを向上させるため、ミラネッロに残留する。