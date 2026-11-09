ミラン、代表に行く選手と行かない選手は？ ディアワラが初招集、デ・ウィンターはファン・ボメルに「ノー」

好調なシーズンの滑り出しを見せたものの、ヒラはデ・ラ・フエンテを納得させるには至らず、ワールドカップ王者スペイン代表の招集メンバーには入らなかった。ただ、2000年生まれのヒラは今もスペイン代表のコーチングスタッフが注視する選手の一人だ。

とりわけ異例なのがデ・ウィンターのケースだ。ベルギー代表からの招集に応じないことを選び、ファン・ボメルの不快感をあらわにした反応を招いた。ACミランのDFは前回のネーションズリーグで出場時間が0分だったことに納得しておらず、ミラネッロに残ってアモリムの下でトレーニングすることを選んだ。

パブロヴィッチはセルビア代表に招集されたが、疝痛で1週間離脱していたため、今後数時間以内に招集を免除される見込みだ。

一方、アメリカ代表のポチェッティーノ監督は、次の代表戦にプリシッチだけを招集し、ACミランの万能型選手ムサは招集せずに休ませた。