久しく見られなかったほどの興奮と見応えを届けているセリエAは、各国代表の試合に伴い約12日間の中断期間に入る。指揮官たちにとっては貴重な機会だ。直近の1カ月は週に3試合を戦う日程もあり、十分にできなかったピッチでの練習に取り組めるほか、選手たちの体力づくりにも時間を充てられる。喜ぶアモリム。ジェノアの本拠地での見事な勝利だけが理由ではない。ポルトガル人指揮官は、この代表戦による中断期間中、かなりの数の選手と練習に取り組める。
ミラン、代表に行く選手と行かない選手は？ ディアワラが初招集、デ・ウィンターはファン・ボメルに「ノー」
代表に行かないのは誰か
好調なシーズンの滑り出しを見せたものの、ヒラはデ・ラ・フエンテを納得させるには至らず、ワールドカップ王者スペイン代表の招集メンバーには入らなかった。ただ、2000年生まれのヒラは今もスペイン代表のコーチングスタッフが注視する選手の一人だ。
とりわけ異例なのがデ・ウィンターのケースだ。ベルギー代表からの招集に応じないことを選び、ファン・ボメルの不快感をあらわにした反応を招いた。ACミランのDFは前回のネーションズリーグで出場時間が0分だったことに納得しておらず、ミラネッロに残ってアモリムの下でトレーニングすることを選んだ。
パブロヴィッチはセルビア代表に招集されたが、疝痛で1週間離脱していたため、今後数時間以内に招集を免除される見込みだ。
一方、アメリカ代表のポチェッティーノ監督は、次の代表戦にプリシッチだけを招集し、ACミランの万能型選手ムサは招集せずに休ませた。
初めて
ミランの若き有望DF ディアワラ： 直近1カ月の好パフォーマンスに加え、インテルとのダービーでも先発出場を果たし、フランスU-21代表に初招集された。かつてトロワに所属したディアワラは、親善試合で友人のバルテザーギとカマルダと対戦する。2人はバルディーニ監督によってU-21代表に招集されている。一方、コモットはU-20代表の招集に応じる。躍進を見せるシセは、ベルギー、フランスとの重要なネーションズリーグの試合に向け、マンチーニ監督率いるA代表に初招集された。
各地のビッグネーム
ラモスを擁するポルトガル代表は、次にデンマークとウェールズと対戦する。ラモスは実力でジェズス代表監督の下、先発FWの座をつかんだ。我らがイタリア代表とトルコ代表は、ACミランのメニャンとラビオトを擁するフランス代表と対戦する。飽くなきモドリッチは、イングランドとチェコとの対戦に臨むクロアチア代表を率いる。一方、ヤシャリは不調にもかかわらず、スイス代表のメンバーに引き続き選ばれた。最後に、エストゥピニャンはエクアドル代表のムニェコ・ガジャルドからの招集に応じる。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。