3週間の中断期間は、ピッチ外のあらゆる事柄に目を向けるうえでも有益な時間となった。 ミランではこの数日、現在開かれている取締役会に提出する2025/26年度の決算の準備作業が進められている。ミランからの公式発表は今日から明日にかけて行われる見通しだ。
AC Milan
翻訳者：
ミラン、今後数時間以内に2025／2026年度決算承認へ取締役会開催か 損失に関して伝わっていることは？
24時間以内に取締役会へ
今日から明日にかけて、ACミランの取締役会は、当編集部の取材によると、2026年6月30日をもって終了した会計年度の承認を求められており、その後、例年どおり10月末の株主総会で株主に提示される見通しだ。
好調の流れが途切れる
予測によると、2026年6月30日に締めたミランの決算は、連結で約2500万ユーロの赤字を計上する見通しとなっている。この赤字により、残念ながらミランが過去3シーズン続けて黒字で締めてきた健全な流れは途切れることになる。好調なこの連続記録では、2023年に610万ユーロ、2024年に410万ユーロ、2025年に290万ユーロの黒字を計上しており、これによってミランはUEFAとのセトルメント・アグリーメントの厳格な制約から完全に抜け出すことができていた。
チャンピオンズリーグ不在にもかかわらず、被害は限定的だった
それでも、ACミランのクラブ会計については、財務運営によって損害は大幅に抑えられたと言うことができる。 実際に考慮すべきなのは、ミランが直近のシーズンにおいて、チャンピオンズリーグ出場権獲得による巨額の収入の恩恵を受けられなかったという点だ。チームは2025年にスポーツ面での目標達成に失敗し、その結果、欧州最高峰の大会である2025-2026シーズンの大会には参加しなかった。この不参加は必然的に収入の大幅な流出を招き、UEFAから直接分配される賞金と、『サン・シーロ』のチケット収入の両面に影響を及ぼした。公式かつ確定的な数値の報告を知るには、ミランの取締役会が決算を承認した後、クラブが公表する正式文書の公開を待つ必要がある。
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