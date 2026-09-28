それでも、ACミランのクラブ会計については、財務運営によって損害は大幅に抑えられたと言うことができる。 実際に考慮すべきなのは、ミランが直近のシーズンにおいて、チャンピオンズリーグ出場権獲得による巨額の収入の恩恵を受けられなかったという点だ。チームは2025年にスポーツ面での目標達成に失敗し、その結果、欧州最高峰の大会である2025-2026シーズンの大会には参加しなかった。この不参加は必然的に収入の大幅な流出を招き、UEFAから直接分配される賞金と、『サン・シーロ』のチケット収入の両面に影響を及ぼした。公式かつ確定的な数値の報告を知るには、ミランの取締役会が決算を承認した後、クラブが公表する正式文書の公開を待つ必要がある。