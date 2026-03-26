ミラン、今夏はラビオの獲得を優先し、ムサの獲得は見送る方針：特にセンターフォワードに関しては、手抜きや試行錯誤は許されない

現在2位のミランは、今シーズンを最高の形で締めくくり、来シーズンの計画も立て始めなければならない。来シーズンのチャンピオンズリーグ出場はほぼ確実となっているからだ。
目標は、レベルをさらに引き上げることにあるはずだ。8月に、セリエA優勝を狙えるチームとして再スタートを切ることだ。
現在2位のミランは、今シーズンを最高の形で締めくくり、来シーズンの計画も立て始めなければならない。来シーズンのチャンピオンズリーグ出場はほぼ確実となっているからだ。
目標は、レベルをさらに引き上げることにあるはずだ。8月に、セリエA優勝を狙えるチームとして再スタートを切ることだ。
だからこそ、質の高い補強が必要であり、何よりも監督の意見に耳を傾けるべきだ。監督はすでに、即戦力となり得る経験豊富な選手を求めていると明言している。
要約すると、ラビオを増やし、ムサを減らすということだ。この点において、彼は極めて正しい。チームに、あのフランス人選手のような実力と経験を持つ選手がいた方が、あのアメリカ人選手のような若手よりも、勝利を目指すのははるかに容易だからだ。後者に悪意はないが、これは良い例だ。これらは、対極にある2つの哲学を象徴する2つの写真のようなものだ。アッレグリの哲学は勝利をもたらす。
クラブは、今シーズンよりも優れた戦力を提供し、彼の要望に応えようとするべきだ。今年のミランが2位につけているのは、チーム全体の非常に良い働きのおかげだが、ピッチ上でチームを牽引していたのは誰だったか？マイニャン、ラビオ、モドリッチだ。彼らが最も強く、最も経験豊富な3選手であるのは、決して偶然ではない。
攻撃陣こそが鍵となる。その意味で、センターフォワードの獲得は容易なことではないが、間違いなく最も重要な課題だ。ミランが長年の課題であるセンターフォワードの補強を成功させれば、真に優勝を狙えるだろう。そうでなければ、ここ数年抱え続けている根深い問題が残ったままになる。このポジションは、手抜きをしたり、試行錯誤や賭け事のような形で臨むべきではない。
ユヴェントスとヴラホヴィッチの間に割り込もうとしないのは残念だ。なぜなら、確固たる選択肢は他にないからだ。ドゥシャンはその確固たる選択肢となり得るし、アッレグリもそう考えている。しかし、おそらく、もう手遅れなのかもしれない。