ミラン、今夏はラビオの獲得を優先し、ムサの獲得は見送る方針：特にセンターフォワードに関しては、手抜きや試行錯誤は許されない

だからこそ、質の高い補強が必要であり、何よりも監督の意見に耳を傾けるべきだ。監督はすでに、即戦力となり得る経験豊富な選手を求めていると明言している。

要約すると、ラビオを増やし、ムサを減らすということだ。この点において、彼は極めて正しい。チームに、あのフランス人選手のような実力と経験を持つ選手がいた方が、あのアメリカ人選手のような若手よりも、勝利を目指すのははるかに容易だからだ。後者に悪意はないが、これは良い例だ。これらは、対極にある2つの哲学を象徴する2つの写真のようなものだ。アッレグリの哲学は勝利をもたらす。

クラブは、今シーズンよりも優れた戦力を提供し、彼の要望に応えようとするべきだ。今年のミランが2位につけているのは、チーム全体の非常に良い働きのおかげだが、ピッチ上でチームを牽引していたのは誰だったか？マイニャン、ラビオ、モドリッチだ。彼らが最も強く、最も経験豊富な3選手であるのは、決して偶然ではない。