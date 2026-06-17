ミラン、交渉決裂：クロシェとハルドゥングがオファーを拒否

ドイツ版スカイが数分前に報じたところによると、マルクス・クロシェは所属クラブ・アイントラハト・フランクフルトの圧力もあり、ミランのオファーを断ったという。 クラブ側によると、ミランはすでに監督人事などにもクロシェを関与させていたが、ラルフ・ラングニックに続き、3度目のテクニカルディレクター探しとなる。