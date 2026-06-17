ドイツ版スカイが数分前に報じたところによると、マルクス・クロシェは所属クラブ・アイントラハト・フランクフルトの圧力もあり、ミランのオファーを断ったという。 クラブ側によると、ミランはすでに監督人事などにもクロシェを関与させていたが、ラルフ・ラングニックに続き、3度目のテクニカルディレクター探しとなる。
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ミラン、交渉決裂：クロシェとハルドゥングがオファーを拒否
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ラルフ・ラングニックの辞退後、ジェリー・カルディナーレは again 交渉の末に「ノー」を受け取り、波紋を呼んだ。クロシェがルーベン・アモリム起用を了承したとの情報もあったが、真偽は不明だ。 移籍市場開始まで2週間を切ったが、クラブには経営陣もスポーツ部門の責任者もいない。この混乱に戸惑う選手も多い。
選択肢
クロシェが候補から外れ、ドイツ人31歳デヴィン・オゼクの評価が急上昇している。2023-24シーズン、バイエル・レバークーゼンでリーグとカップを制し、EL決勝ではアタランタに敗れただけだった。 昨季はフェネルバフチェ（トルコ）のスポーツディレクターを務め、トルコ・スーパーカップ制覇とリーグ2位を達成後に5月末で契約を解除した。