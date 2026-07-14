ミラン、中盤補強の最新情報：カレツァスからペドロ・ゴンサルヴェスまで、注目度の上下

PSGのゴンサロ・ラモス、ラツィオのマリオ・ギラ獲得に続き、ミランは補強を継続している。 もう一つ必要な補強ポジションは攻撃的MFだ。アモリン監督のチームを見たことがある人なら、この新指揮官がFWの背後に置くプレイメーカーをどれだけ重視するかを知っているはずだ。スポルティング・リスボンではブルーノ・フェルナンデスがその戦術の恩恵を受け、新監督の下で才能を開花させた。