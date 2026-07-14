PSGのゴンサロ・ラモス、ラツィオのマリオ・ギラ獲得に続き、ミランは補強を継続している。 もう一つ必要な補強ポジションは攻撃的MFだ。アモリン監督のチームを見たことがある人なら、この新指揮官がFWの背後に置くプレイメーカーをどれだけ重視するかを知っているはずだ。スポルティング・リスボンではブルーノ・フェルナンデスがその戦術の恩恵を受け、新監督の下で才能を開花させた。
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ミラン、中盤補強の最新情報：カレツァスからペドロ・ゴンサルヴェスまで、注目度の上下
UZUNは高すぎる
ミランのスカウトは、アイントラハト・フランクフルト所属の右利き攻撃的MFカン・ウズンを満点評価で推奨している。2005年ドイツ・レーゲンスブルク生まれで、現在開催中のW杯ではトルコ代表としてプレー。問題は移籍金で、高額移籍金で知られる同クラブは6000万ユーロを設定している。
アラジャベゴヴィッチ - アタランタ
イブラヒモビッチなら即獲得だ。だがミラン内には、異なる特徴の選手を望む声もある。アラジェベゴヴィッチは数ヶ月前からロッソネリの注目株で、800万ユーロでザルツブルクから買い戻されたばかりながら、レバークーゼンを離れる可能性が。イタリアでプレーする未来？ はい、だが別のユニフォームを着るだろう。ジュントーリは彼をアタランタへ招へいすべく交渉を加速させている。
カレツァスへの脅威
ゲンクのカレツァスも候補に挙がっている。18歳のギリシャ人選手で、移籍金は3500万～4000万ユーロと報じられる。プロリーグで10アシスト、ヨーロッパリーグでも4アシストを記録している。 得点数は2。ベルギー市場は依然として移籍金が高額だ。さらに、ボルシア・ドルトムントによる引き抜きも現実味を帯びている。ドルトムントはすでに代理人と合意しており、ゲンクとの交渉は継続中だ。
ザニオーロがオファーを受けた
ウディネーゼとの契約や経済条件を巡る問題で、ザノーロが再び移籍市場に。直近ではユヴェントスの背番号10側陣営がミランへの加入を提案。数日以内に交渉の行方が明確になる見込み。
ゴンカルヴェスのチャンス
最後にペドロ・ゴンサルヴェス。アモリンはスポルティング・リスボン時代から彼を知っている。契約解除条項は6000万だが、ミラネッロへ招へいするには2500万〜3000万で済む可能性もある。
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