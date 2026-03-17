日曜日の夜、ローマのオリンピコ・スタジアムでラファエル・レアオを巡って起きた騒動は、ACミランにおけるこのポルトガル人選手の将来に深刻な影響を及ぼす可能性がある。ガゼッタ・デロ・スポルト紙が報じている。
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ミラン、不機嫌なラファエル・レオを巡る衝撃の展開？後任はブンデスリーガから？
それによると、レオはロッソネリにおいてもはや「売却不可」ではなく、今後数ヶ月の間に彼に対するオファーがあれば検討する方針だという。2030年夏までの早期契約延長案は不透明であり、仮に合意に至ったとしても、レオが実際にその夏以降もミラノに残留する保証にはならない。
バイエルン・ミュンヘンへの移籍が度々噂されてきたこの26歳の選手は、2023年夏に契約を更新して以来、ミランで最高年俸選手となっている。年俸は手取りで約650万ユーロとされ、契約上の移籍金は1億7000万ユーロに設定されている。
- AFP
ラファエル・レアオ、ラツィオ戦で交代を命じられ激怒
ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ラツィオ戦において、本来はウイングのレオを攻撃の中心として起用した。しかし、彼の教え子は精彩を欠くプレーを見せた。67分、アッレグリ監督はレオをニクラス・フルークルグと交代させた。レオはこれに腹を立て、最初はピッチをゆっくりと歩き去ろうとしたため、GKのマイク・マイニャンが彼をなだめる必要があった。 ピッチサイドに到着すると、アッレグリ監督は2度レオを抱きしめようとしたが、レオは監督を軽く押しのけ、身振り手振りを交えて不満をぶつけた。その後、彼はいくつかのウォーターボトルに八つ当たりし、ロッカールームでは元ブンデスリーガ選手のクリスチャン・プリシッチとも口論になったと報じられている。
その後、DAZNで元ミラン主将のマッシモ・アンブロジーニが批判した。「交代時に見せるあのフラストレーションは、ピッチに立っている時に見せるべきだ。そうしないと、彼には野心が欠けているという印象を与えてしまう。34分時点で、彼のボールタッチはわずか4回、そのうちヘディングが1回だけだった。 まるで常に声援を必要としているようで、彼自身にはその意志が欠けているかのようだ。」
アンブロジーニは、レオをセンターフォワードとして起用するのは「無駄遣い」だと指摘し、このドリブルの達人ならむしろウイングで起用すべきだと強調した。
一方、アッレグリ監督は事態を軽く受け流そうとした。「レアオは、いくつかの場面でもっとサポートが欲しかったため、少しイライラしていた」と監督は語った。「だから彼は少し腹を立てていた。だが、試合中にはそういうこともあるものだ。」
ACミラン：ラファエル・レオの代わりにアントニオ・ヌサが加入か？
レアオがピッチ上での不審なボディランゲージや振る舞いのせいで批判を浴びるのは今回が初めてではなく、過去数年間でも同様の事態が度々起きていた。今シーズンはパフォーマンスに波があり、公式戦24試合を終えて10ゴール2アシストを記録している。
もしセリエA2位のチームとこのスーパースターが今シーズン終了後に本当に別れることになれば、後任候補はすでにいるようだ。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、RBライプツィヒのウイング、アントニオ・ヌサの名前がミランの首脳陣のリストに挙がっているという。ノルウェー代表のこの選手は、3500万ユーロで獲得可能とされている。
- Getty Images
ラファエル・レアオスの移籍の経緯：
年 以前のクラブ 新所属クラブ 移籍金 2018 スポルティングCP OSCリール 2,020万ユーロ 2019 OSCリール ACミラン 4,950万ユーロ