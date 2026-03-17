ミラン、不機嫌なラファエル・レオを巡る衝撃の展開？後任はブンデスリーガから？

ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ラツィオ戦において、本来はウイングのレオを攻撃の中心として起用した。しかし、彼の教え子は精彩を欠くプレーを見せた。67分、アッレグリ監督はレオをニクラス・フルークルグと交代させた。レオはこれに腹を立て、最初はピッチをゆっくりと歩き去ろうとしたため、GKのマイク・マイニャンが彼をなだめる必要があった。 ピッチサイドに到着すると、アッレグリ監督は2度レオを抱きしめようとしたが、レオは監督を軽く押しのけ、身振り手振りを交えて不満をぶつけた。その後、彼はいくつかのウォーターボトルに八つ当たりし、ロッカールームでは元ブンデスリーガ選手のクリスチャン・プリシッチとも口論になったと報じられている。

その後、DAZNで元ミラン主将のマッシモ・アンブロジーニが批判した。「交代時に見せるあのフラストレーションは、ピッチに立っている時に見せるべきだ。そうしないと、彼には野心が欠けているという印象を与えてしまう。34分時点で、彼のボールタッチはわずか4回、そのうちヘディングが1回だけだった。 まるで常に声援を必要としているようで、彼自身にはその意志が欠けているかのようだ。」

アンブロジーニは、レオをセンターフォワードとして起用するのは「無駄遣い」だと指摘し、このドリブルの達人ならむしろウイングで起用すべきだと強調した。

一方、アッレグリ監督は事態を軽く受け流そうとした。「レアオは、いくつかの場面でもっとサポートが欲しかったため、少しイライラしていた」と監督は語った。「だから彼は少し腹を立てていた。だが、試合中にはそういうこともあるものだ。」