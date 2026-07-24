ミランは今夜、グラスゴーに到着する予定だ。明日、セルティックと親善試合を戦うためだ。スコットランド行きの飛行機にクリストファー・エンクンクの姿はなかった。フランス人FWは筋肉系の違和感により足止めとなった。また、ペルビス・エストゥピニャン（オーストラリア遠征でチームに合流予定）と第2GKピエトロ・テラッチャーノもミラネッロに残っている。
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翻訳者：
ミラン、ンクンクが離脱 アモリム監督がセルティックとのグラスゴー親善試合に向けて招集したメンバーは以下の通りだ
若手にチャンスを
セルティックとの親善試合は、チーム全体のフィジカルコンディションを把握するうえでも、ガッビアらとともにトレーニングを積んでいる多くの若手を見極めるうえでも有益なものになる。アモリムは、カマルダやコモットといった契約延長を果たしたばかりの選手たちに加え、複数の若手を招集しており、その顔ぶれはボルサーニ、ブイェル、コスティッチ、オッソラ、ウラジーミロフ、ボス、ピッタレッラ、ゲルニエだ。
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