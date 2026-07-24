セルティックとの親善試合は、チーム全体のフィジカルコンディションを把握するうえでも、ガッビアらとともにトレーニングを積んでいる多くの若手を見極めるうえでも有益なものになる。アモリムは、カマルダやコモットといった契約延長を果たしたばかりの選手たちに加え、複数の若手を招集しており、その顔ぶれはボルサーニ、ブイェル、コスティッチ、オッソラ、ウラジーミロフ、ボス、ピッタレッラ、ゲルニエだ。