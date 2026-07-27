ミランとローマは、アモリムとガスペリーニの技術的、戦術的な指針に沿って、それぞれのスカッドを完成させる補強を模索している。両クラブの関係は非常に良好で、市場で双方にとって解決策となり得る何かを実現しようと、アイデアや可能性を共有することが非常に多い。ここ数日の最新の議題となっていたのは、フランス人FWクリストファー・エンクンクだ。まさにジキル博士とハイド氏のようなシーズンを終え、前半戦は悲惨だった一方で、終盤は明らかに好調で7ゴール3アシストを記録した。
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翻訳者：
ミラン、ローマが再びエンクンクに関心 ガスペリーニの要望に対するクラブの返答とは
ガスペリーニの教え子
ンクンクの技術の高さと一発で違いを生み出す力に疑いの余地はないが、ここ数年のこのフランス人に欠けていたのは、継続的な起用と安定したパフォーマンスだった。 ガスペリーニは元RBライプツィヒの同選手を高く評価しており、何年にもわたって追い続け、その実力を認めてきた。それだけに、ぜひとも自らの下で指導したいと考えており、直近の冬の移籍市場でも、すでにラニエリ＝マッサーラ体制に獲得を求めていた。
ダミーコとミランが接触
ここ数時間で、ローマのスポーツディレクターであるトニー・ダミコは、ミランと複数回にわたって接触し、クリストファー・エンクンク獲得に向けたアプローチを試みた。しかし、ロッソネリの返答は否定的なものだった。ルベン・アモリムは、ミランのクラブ内部全体と同様に、ラニー＝シュル＝マルヌ出身の28歳が、とりわけライプツィヒ時代に見せたような決定的な選手へと再び戻れると確信している。破格のオファーが届かない限り、ミランはエンクンクをプロジェクトの中心に据えて再出発することになる。
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