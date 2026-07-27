ミランとローマは、アモリムとガスペリーニの技術的、戦術的な指針に沿って、それぞれのスカッドを完成させる補強を模索している。両クラブの関係は非常に良好で、市場で双方にとって解決策となり得る何かを実現しようと、アイデアや可能性を共有することが非常に多い。ここ数日の最新の議題となっていたのは、フランス人FWクリストファー・エンクンクだ。まさにジキル博士とハイド氏のようなシーズンを終え、前半戦は悲惨だった一方で、終盤は明らかに好調で7ゴール3アシストを記録した。