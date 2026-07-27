ACミランとローマは、アモリムとガスペリーニの技術的・戦術的な要望に沿って、それぞれのスカッドを完成させる補強を探している。両クラブの関係は非常に良好で、市場で双方にとって解決策となり得る何かを実現するため、アイデアや可能性を共有することが非常に多い。ここ数日、最新の議題となっていたのは、クリストファー・エンクンクだ。フランス人FWは、まさに『ジキル博士とハイド氏』のようなシーズンを送った。前半戦は悲惨だった一方、終盤は明らかに好調で、7ゴール3アシストを記録した。