ACミランとローマは、アモリムとガスペリーニの技術的・戦術的な要望に沿って、それぞれのスカッドを完成させる補強を探している。両クラブの関係は非常に良好で、市場で双方にとって解決策となり得る何かを実現するため、アイデアや可能性を共有することが非常に多い。ここ数日、最新の議題となっていたのは、クリストファー・エンクンクだ。フランス人FWは、まさに『ジキル博士とハイド氏』のようなシーズンを送った。前半戦は悲惨だった一方、終盤は明らかに好調で、7ゴール3アシストを記録した。
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ミラン、ローマが再びエンクンクに関心：ガスペリーニの要望にロッソネリの返答
ガスペリーニの教え子
ンクンクの技術力とプレーの質に疑いの余地はないが、ここ数年フランス人選手に欠けていたのは、継続的な起用と安定したパフォーマンスだった。 ガスペリーニは元RBライプツィヒのこの選手を高く評価しており、何年にもわたって追い続け、評価してきた。実際、ぜひとも指導したいと考えており、直近の冬の移籍市場でも、ラニエリ＝マッサーラのコンビに獲得を要請していた。
ダミーコとミランが接触
ここ数時間で、ローマのスポーツディレクターであるトニー・ダミーコは、クリストファー・エンクンク獲得に向けてミランと複数回にわたって接触した。しかし、ロッソネリからの返答は否定的なものだった。ルベン・アモリムは、ミランの関係者全体と同様に、ラニー＝シュル＝マルヌ出身の28歳が、とりわけライプツィヒで見せたような決定的な選手に戻れると確信している。よほど断れないオファーが届かない限り、ミランはエンクンクをプロジェクトの中心に据えて再出発することになる。
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