さらなる災難に見舞われたミラン。いや、今回はボーンマスでの激しい雨や、バイタリティ・スタジアムで喫した3-0の大敗の話ではない。

ルベン・アモリム監督が起用できない選手のリストは、すでに信じられないほど長い。そこに、ヨーロッパリーグの試合に出場した負傷選手がもう1人加わった。ルベン・ロフタス＝チークだ。このイングランド人選手は試合中に衝撃を受け、膝に問題が生じた。



