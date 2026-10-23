さらなる災難に見舞われたミラン。いや、今回はボーンマスでの激しい雨や、バイタリティ・スタジアムで喫した3-0の大敗の話ではない。
ルベン・アモリム監督が起用できない選手のリストは、すでに信じられないほど長い。そこに、ヨーロッパリーグの試合に出場した負傷選手がもう1人加わった。ルベン・ロフタス＝チークだ。このイングランド人選手は試合中に衝撃を受け、膝に問題が生じた。
さらなる災難に見舞われたミラン。いや、今回はボーンマスでの激しい雨や、バイタリティ・スタジアムで喫した3-0の大敗の話ではない。
ルベン・アモリム監督が起用できない選手のリストは、すでに信じられないほど長い。そこに、ヨーロッパリーグの試合に出場した負傷選手がもう1人加わった。ルベン・ロフタス＝チークだ。このイングランド人選手は試合中に衝撃を受け、膝に問題が生じた。
元チェルシーのロフタス＝チークは、この試合に先発出場していた。前半、ミランは短時間で2点を奪われて0-2とリードを許し、主将のメニャンが一発退場となって10人になった。ロフタス＝チークはハーフタイムに交代。アモリム監督は、試合開始時には起用を見送っていたアドリアン・ラビオを、やや意外にも投入した。
当初は戦術的な判断による交代で、ロフタス＝チークに見切りをつけたようにも映った。だが実際には、イングランド人選手が負った身体的な問題によって余儀なくされた交代だった。
報じた『ガゼッタ・デッロ・スポルト』と『ミランニュース』によると、ロフタス＝チークは膝の裏側に強い打撃を受けた後、違和感を訴えたため、交代を余儀なくされた。ミランはまだ問題の程度を明らかにしておらず、さらに詳しい検査が必要かどうかも分かっていない。ただ、この身体的な問題によって、少なくともアモリムが後半開始時に同選手に代えてラビオを投入した理由は説明がつく。
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