過ちは人の常、だがそれを繰り返すのは悪魔的だ。ミスを犯すのは人間の弱さゆえであり自然なことだ。しかし、頑なさや思い上がりからそれを繰り返し続けることは、もはや正当化できない。理由はそれぞれ異なるが、エストゥピニャンとロフタス＝チークは、自らのポテンシャルに見合うプレーを見せることができない深刻な難しさを露呈している。エクアドル代表はプレミアリーグで評価された優れたサイドプレーヤーの見る影もなく、イングランド人については、戦力としてふさわしい選手だった姿を見つけるには3年前までさかのぼらなければならない。ラツィオ戦でアモリムは2人を先発起用することを決断し、その結果、文字通り相手に身を委ねる形となった。
翻訳者：
ミラン、ロフタス＝チークとエストゥピニャンに最終的な不合格評価。アモリムはモレイラとプリシックで正しい鍵を見つけた
ガットゥーゾはエストゥピニャンの苦戦を見抜いていた
ガットゥーゾは試合直前の段階で隠すことなく、ラツィオ有利となり得る試合の鍵をこう示していた。「分析して、映像も見た。何度も5バックのラインが見えるし、相手は引いてくる。だが、彼らをあの位置に押し込めるために、我々は両ウイングがうまくやらなければならない」。ラツィオの指揮官とそのスタッフは、まさに昨季のオリンピコでのラツィオ戦でも見られた、背後を突かれた際のエストゥピニャンの難しさをしっかりと見抜いており、自軍のサイドアタッカーが常に裏への走り込みを狙う力を軸に試合を準備していた。結果はどうだったか。カンチェッリエーリが、言い訳を仲間に求めるかのように振り向いたエストゥピニャンの居眠りのような対応を突き、先制点を決めた。元ブライトンの一戦を、読み解けばさらによく説明するデータがある。エストゥピニャンは28本中26本のパスを成功させたが、それは単に最も近くの味方へボールをはたいていただけだからだ。
批判もロフタス＝チークを揺るがすことはなかった
アモリムは試合前日の会見でもロフタス＝チークを奮い立たせようとしていた。（「最初の5分間だけプレーしてはいけない」）さらに試合直前にも、こう語っていた。「選手に対して常に誠実であることは極めて重要だ。私がメディアに何かを言うとき、それはすでに本人に10回は繰り返して伝えていることでもある。こういうやり方は一般的ではないと分かっているが、私は重要だと考えているし、選手たちも、私がこうした発言をするのは彼らの能力を強く信じているからだと理解して、信頼してくれていると思う。 ロフタス＝チークのようなタイプを見てほしい。彼にはすべてがある。圧倒的なフィジカルがあり、両足を使え、空中戦にも強い。だが、90分間ずっと試合の中にとどまり続けることを学ばなければならない。考え方はとてもシンプルだ。彼のクオリティーで試合の一瞬一瞬に影響を与えなければならない。常にボールに触れていることはできないが、もっとゲームに入り込まなければならない。継続してプレーに関わることでしか、チームの創造性を高め、最後の30メートルで本当に危険な存在になる助けはできない」
こうした働きかけは実を結ばず、イングランド人選手に対するアモリムのプランは失敗に終わった。まずピオリ、次にフォンセカ、さらにコンセイソンとアッレグリも試してきたが、ロフタス＝チークは推進力こそあるものの、不安定さを体現するような選手であり、つまり再建途上のミランにとって必要ではない要素そのものだ。逆説的に言えば、試合途中から投入され、テンポが落ちた局面でフィジカルと技術を生かせる形の方が、チームにとって有益かもしれない。今季最初の4試合で見せた元チェルシーの姿は、アモリムのシステムで不動の先発の座を託せるものではない。
モレイラとプリシッチ
同じコインのもう半分は、オリンピコでキャリア初のドッピエッタを記録したモレイラの完璧なパフォーマンスだ。本来の持ち場である左サイドでプレーし、トリノでユヴェントスと対戦した際のように逆足ではなかった。ストラスブールから固定額とボーナスを合わせて約6500万ユーロで加入したベルギー人ウインガーは、次節のレッチェ戦からすでにサイドの先発を務めることになりそうだ。アモリムは試合後の記者会見で、チュクウェゼのようなもう一人の攻撃的なウインガーとの共存の可能性についても隠さなかった。 「私は3バックと幅を取る2人のウイングバックでプレーしたい。だから時にはあの2人が一緒にプレーすることになるし、モレイラは左で本当に良いプレーをした。彼はストラスブールで左でプレーした経験がある。私たちは選手たちを非常によく理解しているので、今後また起こるだろう」
ミランの世界全体が不安を抱えながら待ち望んでいた答えが届いた。プリシッチは問題なく、フィジカル面でも非常に良い状態にある。そして、アモリムがトップ下の選手たちに求めるハーフスペースでも問題なくプレーできる。アメリカ代表は、ここまで精彩を欠いていたロフタス＝チークが務めていたポジションを引き継ぐことになりそうだ。
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