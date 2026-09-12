アモリムは試合前日の会見でもロフタス＝チークを奮い立たせようとしていた。（「最初の5分間だけプレーしてはいけない」）さらに試合直前にも、こう語っていた。「選手に対して常に誠実であることは極めて重要だ。私がメディアに何かを言うとき、それはすでに本人に10回は繰り返して伝えていることでもある。こういうやり方は一般的ではないと分かっているが、私は重要だと考えているし、選手たちも、私がこうした発言をするのは彼らの能力を強く信じているからだと理解して、信頼してくれていると思う。 ロフタス＝チークのようなタイプを見てほしい。彼にはすべてがある。圧倒的なフィジカルがあり、両足を使え、空中戦にも強い。だが、90分間ずっと試合の中にとどまり続けることを学ばなければならない。考え方はとてもシンプルだ。彼のクオリティーで試合の一瞬一瞬に影響を与えなければならない。常にボールに触れていることはできないが、もっとゲームに入り込まなければならない。継続してプレーに関わることでしか、チームの創造性を高め、最後の30メートルで本当に危険な存在になる助けはできない」





こうした働きかけは実を結ばず、イングランド人選手に対するアモリムのプランは失敗に終わった。まずピオリ、次にフォンセカ、さらにコンセイソンとアッレグリも試してきたが、ロフタス＝チークは推進力こそあるものの、不安定さを体現するような選手であり、つまり再建途上のミランにとって必要ではない要素そのものだ。逆説的に言えば、試合途中から投入され、テンポが落ちた局面でフィジカルと技術を生かせる形の方が、チームにとって有益かもしれない。今季最初の4試合で見せた元チェルシーの姿は、アモリムのシステムで不動の先発の座を託せるものではない。







