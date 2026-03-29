ミラン、ロフタス＝チークが復帰：ナポリ戦では特別な保護具を着用して出場する

ミランの医療スタッフから朗報が届いた。ルーベン・ロフタス＝チークが正式に回復し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるミランの戦力として、セリエA第31節のナポリ戦に臨める見通しとなった。
これにより、リヴォルノ出身の指揮官は、アントニオ・コンテ率いるナポリとの「マラドーナ」での重要なアウェイ戦において、さらなる戦力を手にすることになる。このイングランド人MFは、パルマとのホーム戦で負った顔面外傷の手術を経て、ついに起用可能となった。
ミランの医療スタッフから朗報が届いた。ルーベン・ロフタス＝チークが正式に回復し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるミランの戦力として、セリエA第31節のナポリ戦に臨める見通しとなった。
これにより、リヴォルノ出身の指揮官は、アントニオ・コンテ率いるナポリとの「マラドーナ」での重要なアウェイ戦において、さらなる戦力を手にすることになる。このイングランド人MFは、パルマとのホーム戦で負った顔面外傷の手術を経て、ついに起用可能となった。
昨日ミラネッロで行われたミラン・フトゥーロの若手選手たちとのチーム内練習試合で、ロフタス＝チークは試合の全行程に出場し、アッレグリ監督のトレーニングに積極的に参加した。したがって、ナポリ戦に向けて正式に戦列復帰したと見なすことができる。
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じたように、このイングランド人選手は、先月コルヴィとの接触で負った顎の骨折を防ぐための特別な保護具を装着してプレーする予定だ。
当時の状況を振り返ってみよう。
パルマ戦の8分、サエレマエカーズのクロスに対し、ロフタス＝チークがボールに飛び込んだ際、ゴールエリアから拳を振りかざして飛び出してきたパルマのGKコルヴィと激しく衝突した。 その衝撃で意識を失いかけたものの、意識ははっきりした状態で病院に搬送された。そこで上顎の歯と歯槽骨の骨折が確認され、手術を受けることとなり、それ以来戦線離脱を余儀なくされている。