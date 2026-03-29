ミラン、ロフタス＝チークが復帰：ナポリ戦では特別な保護具を着用して出場する

ミランの医療スタッフから朗報が届いた。ルーベン・ロフタス＝チークが正式に回復し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるミランの戦力として、セリエA第31節のナポリ戦に臨める見通しとなった。

これにより、リヴォルノ出身の指揮官は、アントニオ・コンテ率いるナポリとの「マラドーナ」での重要なアウェイ戦において、さらなる戦力を手にすることになる。このイングランド人MFは、パルマとのホーム戦で負った顔面外傷の手術を経て、ついに起用可能となった。