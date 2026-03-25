4月6日にマラドーナ・スタジアムで行われるアントニオ・コンテ率いるナポリ戦を控え、ミランとマッシミリアーノ・アッレグリ監督にとって朗報が届いた。数日前に発表された予定通り、ルーベン・ロフタス＝チークが顔面を保護する装具を装着してチーム練習に復帰した。 このロッソネロのMFは、ミラン対パルマ戦翌日に、歯槽骨の骨折およびそれに伴う数本の歯の喪失を治療するための手術を受けていた。このイングランド人MFの手術は、顎顔面外科の専門家チームによって執刀された。
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ミラン、ロフタス＝チークがチーム練習に復帰：レアオとガッビアは治療中
招集に向けて
コルヴィとの不慮の衝突により、ロフタス＝チークの今シーズンは危ぶまれていたが、ミランの医療スタッフのおかげで、今や彼は、波乱の予感も漂うシーズン終盤においてチームを支える準備が整っている。このイングランド人選手は（代表戦に参加している選手たちが不在のため人数が少なくなった）チーム練習に参加しており、マラドーナ・スタジアムで行われるナポリ戦において、アッレグリ監督の采配に加わる見込みだ。
レオとガッビアのための治療法
ラファ・レアオとマッテオ・ガッビアは引き続きリハビリと治療を続けており、両選手の状態と回復の経過は日々観察される。両選手にとっての目標は、インターナショナルブレイク明けにはすでにアッレグリ監督の指揮下に戻れるようにすることだ。