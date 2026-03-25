ミラン、ロフタス＝チークがチーム練習に復帰：レアオとガッビアは治療中

4月6日にマラドーナ・スタジアムで行われるアントニオ・コンテ率いるナポリ戦を控え、ミランとマッシミリアーノ・アッレグリ監督にとって朗報が届いた。数日前に発表された予定通り、ルーベン・ロフタス＝チークが顔面を保護する装具を装着してチーム練習に復帰した。 このロッソネロのMFは、ミラン対パルマ戦翌日に、歯槽骨の骨折およびそれに伴う数本の歯の喪失を治療するための手術を受けていた。このイングランド人MFの手術は、顎顔面外科の専門家チームによって執刀された。